Войти
Lenta.ru

На Западе оценили вооружение нового корабля КНДР

429
0
0
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

MWM: Корабль КНДР Choe Hyon на 50 процентов превосходит аналоги по огневой мощи

Новый боевой корабль военно-морского флота корейской народной армии Choe Hyon («Чхве Хен») более чем на 50 процентов превосходит европейские аналоги по огневой мощи. Вооружение корабля оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Корабль, водоизмещение которого оценивают в 5000 тонн, стал одним из крупнейших фрегатов в мире. Отмечается, что по размерам «Чхве Хен» сопоставим с эсминцами. В публикации подчеркнули, что корейский корабль обладает внушительным для своего водоизмещения арсеналом.

«Арсенал корабля состоит из 74 вертикальных пусковых установок, обеспечивающих сопоставимый уровень огневой мощи с гораздо более крупными эсминцами. Чтобы представить этот арсенал в перспективе, эсминцы класса Zumwalt ВМС США имеют 80 вертикальных пусковых установок несмотря на то, что их водоизмещение превышает 14 тысяч тонн», — пишет издание.

Автор добавил, что британские эсминцы Type 45 получили 48 установок вертикального пуска при водоизмещении в 8,5 тысячи тонн, а новые фрегаты типа Constellation ВМС США водоизмещением 7,3 тысячи тонн получат 32 установки.

Издание допустило, что 20 крупных пусковых установок «Чхве Хен» смогут нести баллистические ракеты. Также в арсенал корабля войдут крылатые и зенитные ракеты.

В феврале Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что ракетное соединение корейской народной армии провело учения по запуску стратегических крылатых ракет. Ракеты пролетели более 1500 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Constellation
Type 45
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:56
  • 8716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 14:15
  • 23
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.04 08:18
  • 2
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)
  • 29.04 21:43
  • 0
Ответ на "Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.04 20:56
  • 0
Ответ на "Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)"
  • 29.04 20:44
  • 1
Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 29.04 19:43
  • 0
Ответ на "Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники"
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)