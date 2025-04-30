На Западе оценили вооружение нового корабля КНДР

MWM: Корабль КНДР Choe Hyon на 50 процентов превосходит аналоги по огневой мощи

Новый боевой корабль военно-морского флота корейской народной армии Choe Hyon («Чхве Хен») более чем на 50 процентов превосходит европейские аналоги по огневой мощи. Вооружение корабля оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Корабль, водоизмещение которого оценивают в 5000 тонн, стал одним из крупнейших фрегатов в мире. Отмечается, что по размерам «Чхве Хен» сопоставим с эсминцами. В публикации подчеркнули, что корейский корабль обладает внушительным для своего водоизмещения арсеналом.

«Арсенал корабля состоит из 74 вертикальных пусковых установок, обеспечивающих сопоставимый уровень огневой мощи с гораздо более крупными эсминцами. Чтобы представить этот арсенал в перспективе, эсминцы класса Zumwalt ВМС США имеют 80 вертикальных пусковых установок несмотря на то, что их водоизмещение превышает 14 тысяч тонн», — пишет издание.

Автор добавил, что британские эсминцы Type 45 получили 48 установок вертикального пуска при водоизмещении в 8,5 тысячи тонн, а новые фрегаты типа Constellation ВМС США водоизмещением 7,3 тысячи тонн получат 32 установки.

Издание допустило, что 20 крупных пусковых установок «Чхве Хен» смогут нести баллистические ракеты. Также в арсенал корабля войдут крылатые и зенитные ракеты.

В феврале Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что ракетное соединение корейской народной армии провело учения по запуску стратегических крылатых ракет. Ракеты пролетели более 1500 километров.