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Интерфакс-АВН

Китайская ракета вывела на орбиту группу интернет-спутников SatNet

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Ракета-носитель Чанчжэн-5B
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан.
Источник изображения: © REUTERS / China Daily

Пекин. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход-5B") успешно вывела на орбиту очередную группу спутников SatNet для создания группировки глобального интернет-покрытия, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск тяжелой ракеты в модификации YZ-2, способной выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой 4,5 тонн, был осуществлен с космодрома космодром Вэньчан на острове Хайнань во вторник в 04:10 по пекинскому времени (в понедельник в 23:10 по Москве). Спутники после отделения от носителя вышли на заданную орбиту.

Запуск осуществлен в рамках программы создания национальной спутниковой интернет-системы SatNet, нацеленной на обеспечение глобального широкополосного интернет-покрытия, поддержку развивающейся цифровой экономики страны, потребностей национальной безопасности и международной связи. Нынешняя группа аппаратов является уже третьей по счету.

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Китай
Россия
Компании
CASC
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ИТ
Чанчжэн
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