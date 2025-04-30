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Интерфакс-АВН

Вице-президент США заявил, что продолжение украинского конфликта не принесет победы Киеву

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Продолжение военных действий не поможет Киеву одержать верх в конфликте с Россией, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в основных средствах массовой информации бытует странная идея, что если так будет продолжаться еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

По его мнению, если так будет продолжаться, то это "может привести к перерастанию в ядерную войну".

"Это должно прекратиться. Политика этой администрации заключается в том, чтобы это прекратилось", - заявил вице-президент США.

Он отметил, что в отношении возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной настроен более оптимистично, чем две недели назад.

"Самый большой прорыв заключается в том, что мы заставили их говорить о том, что им нужно, чтобы прекратить боевые действия", - подчеркнул Вэнс.

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