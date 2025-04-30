Патрушев считает, что в России могут появиться крейсеры "Донецк" и "Луганск"

По словам помощника президента, новые отечественные корабли должны быть названы в честь героев и событий специальной военной операции

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский ВМФ может получить крейсеры с именами "Донецк" и "Луганск". Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.

"Новые российские корабли должны быть названы в честь героев и событий специальной военной операции. Полагаю, например, что флот может получить крейсеры с именами "Донецк" и "Луганск", - сказал помощник главы государства.

Он подчеркнул, что эта инициатива "станет логичным продолжением славной традиции, продемонстрирует уважение к подвигу защитников Отечества".