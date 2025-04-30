На пути к разводу? НАТО угрожает идеологическая война (19FortyFive, США)

19FortyFive: идеологический спор между США и ЕС усугубляет раскол в НАТО

Напряженность в отношениях США и ЕС при Трампе обусловлена углубляющимся идеологическим расколом, а не политическими спорами из-за торговли или конфликта на Украине, пишет 19FortyFive. И, отмечает автор статьи, беспринципность Белого дома представляет угрозу в первую очередь для НАТО.

Эндрю Михта (Andrew A. Michta)

Сказать, что с приходом второй администрации Трампа отношения Америки с европейскими союзниками расшатались, — значит сознательно сгладить углы. Аналитики в Европе и США винят в этих переменах воинственный тон Вашингтона, политику администрации по Украине и перезагрузку отношений с Россией, а с некоторых пор еще и пошлины Трампа и перспективу торговой войны с Европейским союзом.

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Великий раскол — угроза НАТО и трансатлантическим связям

Эти политические шаги США, безусловно, значительны, однако не раскрывают всей картины. Нынешняя напряженность между союзниками по обеим берегам Атлантики обусловлена идеологическими различиями между ключевыми союзниками Дональда Трампа и господствующим мышлением европейских элит. США лавируют в бурных водах популистской революции Трампа, европейская же политическая элита твердо придерживается прежних леволиберальных догм, которые больше не находят живого отклика в Вашингтоне. Проще говоря, берега Атлантики все сильнее расходятся идеологически.

До недавнего времени идеология практически не влияла на трансатлантические отношения. Доколе Вашингтон следовал в экономической политике устоявшемуся неолиберальному курсу, он держался глобализации на пути к “многогранной взаимозависимости”. Из-за широкого идеологического единства по ту сторону Атлантики даже колебания между демократами и республиканцами в состязании за Белый дом не нарушали общего трансатлантического равновесия.

В сфере национальной безопасности привычный ход событий подкреплялся тем фактом, что именно США предоставляли основную часть возможностей НАТО. Это не только оказалось “сделкой века” для крупнейших экономик Европы, особенно Германии, но и со временем привело к фактическому разоружению всего континента после окончания холодной войны.

Первая администрация Трампа пошатнула этот идеологический консенсус на том берегу Атлантики, но основная часть европейской политической элиты сочла это временным “заскоком”. Даже уступив требованиям Трампа и пообещав тратить больше на оборону, члены НАТО вскоре приветствовали победу Джо Байдена как возвращение к желанному статус-кво. Лишь только страны на восточном фланге альянса действительно предпринимали искренние усилия по восстановлению вооруженных сил.

Это бездействие в военном отношении со стороны крупнейших экономик Европы продолжалось — хотя бушующий на Украине конфликт стал живым напоминанием о том, как резко изменилось их соседство. В Брюсселе по-прежнему господствовал леволиберальный консенсус, а малейшее недовольство граждан выставлялось “популизмом” и решительно отвергалось. Как и ожидалось, это еще больше подстегнуло народный гнев по всей Европе, сплотило правых и, что еще важнее, исключило на корню перспективу политического компромисса, который некогда считался опорой демократической политики.

Еще до того, как новая администрация США вступила в должность и сменила подход к трансатлантическому альянсу на более прямолинейный, Европа встретила победу Трампа недоумением и пошла ва-банк, поставив все на действующий брюссельский консенсус. В частных беседах европейские политики не гнушались выставлять американских противников леволиберального консенсуса этакими строптивыми холопами и смотрели на них свысока — решительно не признавая в них ровни. Поэтому это был лишь вопрос времени, когда нескрываемое пренебрежение администрации Трампа к Старому свету, который манкирует собственной обороной, натолкнется на глубокое убеждение, что Европа, как выразился один европейский чиновник, “располагает свободой выбора” и, следовательно, вольна идти своим путем.

Сегодня идеологические расхождения между администрацией Трампа и ключевыми лидерами Европы опасным образом застят непреложные факты европейской геополитики и еще ярче высветили и без того потрепанные трансатлантические отношения. Попытки администрации Трампа переосмыслить сами азы трансатлантических отношений разожгли пламя, которое грозит испепелить НАТО.

Сосредоточившись на идеологическом противостоянии, многие по обоим берегам стороны Атлантики, похоже, забыли, что “Европа” как некий единый субъект в международных делах существует преимущественно в умах брюссельской элиты или вашингтонских политиков, поскольку Европейский союз как организация выстроен вокруг общих рынков и правил и в настоящее время попросту не имеет возможности сыграть хоть сколько-нибудь значимую роль в обороне. Более того, взгляд на Европу как на автономного игрока — не что иное, как проявление давней неприязни к США, которая копилась в течение трех десятилетий со времен окончания холодной войны и лишь усугубилась колкими комментариями администрации Трампа.

Западноевропейские государства перестали ощущать экзистенциальную угрозу со стороны России, и в результате Берлин в течение двух десятилетий последовательно питал немецкую экономику российской энергией через трубопроводы “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2”. Необходимость полагаться на американцев в вопросах обороны стала непреходящим источником тоски и горьким напоминанием об извечной слабости Европы и отсутствии у нее великодержавного статуса.

Не только пошлины и экономика

Сегодняшнее расхождение в евроатлантических отношениях возникло не только из-за пошлин и приоритетов экономической политики. Главная его причина — идеологические разногласия между администрацией Трампа и правящей элитой в ключевых европейских столицах.

Если не возобладают трезвые головы и стороны не начнут прислушиваться друг к другу, не отбросят в сторону идеологические предубеждения, не пересмотрят основы геополитики и не вернут в разговор хотя бы толику взаимоуважения, США и Европе грозит неприятный развод. Как быстро до этого дойдет, остается лишь гадать, поскольку многое предвещает, что популистские партии в Европе, в том числе в Германии и Франции, могут занять место у штурвала уже на следующих выборах.

Тем не менее в политике ничто не предопределено заранее, и независимо от того, что произойдет в Европе через несколько лет, сегодняшняя Америка Дональда Трампа и Европа Урсулы фон дер Ляйен продолжают отдаляться друг от друга.

Самое главное, что не получило должного освещения в американских СМИ, так это то, как сами европейские государства видят свой политический выбор в свете пересмотра американской политики на российском направлении — и что толкает Европу к этому. Верно и то, что, вопреки всем уверениям в новообретенной панъевропейской солидарности и того, что континент постепенно шагает к заявленной независимости от США, все же ощущается некоторая досада, которая не сулит его будущему ничего хорошего.

Предположим, что поспешные реверансы в сторону Китая лишь усугубят этот процесс, как мы уже видели в последнее время. В этом случае “евроскептики” в США и “америскептики” в Европе добьются своего, и, к великому сожалению, пострадают и те, и другие.

Эндрю Михта — старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Атлантического совета США