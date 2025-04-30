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ТАСС

Вэнс считает, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: © Kenny Holston / The New York Times via AP, Pool

Вице-президент США отметил, что затягивание конфликта может привести к катастрофическим последствиям

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Продолжение военных действий на Украине грозит риском ядерной эскалации. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью блоггеру Чарли Кирку.

"У мейнстримных СМИ есть странная идея, что если продержаться еще несколько лет, Россия рухнет, Украина вернет территории, и все станет как до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - подчеркнул вице-президент.

По его словам, затягивание конфликта может привести к катастрофическим последствиям. "Если война продлится еще несколько лет, это приведет к коллапсу обществ. <...> Это может перерасти в ядерную войну", - добавил Вэнс.

Он подчеркнул, что завершение конфликта является официальной политикой администрации США. По его словам, президент Дональд Трамп поставил перед своей командой задачу добиваться прекращения войны всеми силами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний призыв Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, но Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий. Он указал, что российская сторона неоднократно подтверждала эту готовность. 

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