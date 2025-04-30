«Ахиллесова пята американского танка»: в испанской прессе назвали Abrams неподходящим для болотистой местности

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Ряд обозревателей иронично оценивают тот факт, что в 1939 году в составе польской армии оставалось довольно много традиционных кавалерийских подразделений. Однако, как указывается в испанском издании Defense and aviation, причиной этого являлась специфика местности, которая в восточной части страны была в основном ровной, но пронизанной болотами и с неразвитой дорожной сетью. Поэтому она больше подходила для передвижения конницы, чем для перемещения примитивной и хрупкой бронетехники того времени.

Сегодняшние боевые машины значительно продвинулись по сравнению с 1939 годом, но в Польше всё еще имеются области, которые представляют собой проблему даже для самых современных танков в определенное время года

- говорится в прессе.

Как пояснил генерал-лейтенант запаса Ярослав Громадзинский, основным бронетанковым заслоном против российских войск является 18-я механизированная дивизия, штаб-квартира которой находится в Седльце на востоке Польши, на полпути между белорусским Брестом и Варшавой:

Это самая сильная бронетанковая дивизия Европы, имеющая на вооружении 366 танков Abrams. Она способна заманить противника в ловушку в этом районе. Дивизия должна сдержать атаку во взаимодействии с вертолётами Apache, ракетной артиллерией и ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

Однако генерал скептически относится к использованию M1 Abrams в других бронетанковых подразделениях, считая, что они должны быть оснащены южнокорейскими ОБТ К2, особенно в Мазурском регионе:

Когда я командовал 15-й бригадой, входившей в состав 16-й дивизии, танки Abrams были развернуты на Мазурах в составе батальонной боевой группы. Они были практически бесполезны на этой болотистой местности.

По его словам, американские ОБТ испытывали трудности при передвижении в конце зимы, начале весны и осенью. Однако он считает, что K2 адаптированы к такой местности. Экипажи очень довольны этими танками. Во многом это обусловлено весом K2, который составляет 55 т, в отличие от 63 т у M1A2 SEP или 63,9 т у Leopard 2A7V.

Польские танкисты также довольны гидропневматической подвеской K2, которая позволяет изменять дорожный просвет.

Abrams не подходит для ведения боя в болотистой местности, что является ахиллесовой пятой американского танка

- отмечается в испанском издании, назвав основной недостаток этой машины.