«Ахиллесова пята американского танка»: в испанской прессе назвали Abrams неподходящим для болотистой местности

Источник изображения: topwar.ru
Ряд обозревателей иронично оценивают тот факт, что в 1939 году в составе польской армии оставалось довольно много традиционных кавалерийских подразделений. Однако, как указывается в испанском издании Defense and aviation, причиной этого являлась специфика местности, которая в восточной части страны была в основном ровной, но пронизанной болотами и с неразвитой дорожной сетью. Поэтому она больше подходила для передвижения конницы, чем для перемещения примитивной и хрупкой бронетехники того времени.
- говорится в прессе.
Как пояснил генерал-лейтенант запаса Ярослав Громадзинский, основным бронетанковым заслоном против российских войск является 18-я механизированная дивизия, штаб-квартира которой находится в Седльце на востоке Польши, на полпути между белорусским Брестом и Варшавой:
Источник изображения: topwar.ru
Однако генерал скептически относится к использованию M1 Abrams в других бронетанковых подразделениях, считая, что они должны быть оснащены южнокорейскими ОБТ К2, особенно в Мазурском регионе:
По его словам, американские ОБТ испытывали трудности при передвижении в конце зимы, начале весны и осенью. Однако он считает, что K2 адаптированы к такой местности. Экипажи очень довольны этими танками. Во многом это обусловлено весом K2, который составляет 55 т, в отличие от 63 т у M1A2 SEP или 63,9 т у Leopard 2A7V.
Польские танкисты также довольны гидропневматической подвеской K2, которая позволяет изменять дорожный просвет.
- отмечается в испанском издании, назвав основной недостаток этой машины.