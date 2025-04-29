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ТАСС

Глава Роскосмоса: первый модуль РОС находится в высокой степени готовности

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Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

На смену МКС со временем придет современная и высокотехнологичная Российская орбитальная станция, отметил Дмитрий Баканов

БРАЗИЛИА /Бразилия/, 28 апреля. /ТАСС/. Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), которая придет на смену Международной космической станции (МКС), находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"На смену МКС со временем придет современная и высокотехнологичная Российская орбитальная станция. Отмечу, что первый модуль будущей станции находится в высокой степени готовности", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

Глава Роскосмоса пригласил партнеров по объединению к сотрудничеству по этому проекту, в том числе к проведению совместных научных экспериментов.

Он напомнил, что за последние 10 лет участников космической деятельности стало кратно больше. В частности, сейчас в Комитете ООН по космосу 104 страны, хотя на момент его создания в 1958 году в нем было 18 стран.

Баканов отметил, что сотрудничество на МКС не останавливается, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Так, продолжаются перекрестные полеты с американскими коллегами. Кроме того, на МКС в свое время работали представители стран БРИКС - ОАЭ и Бразилии, а в ближайшее время планируется полет индийского астронавта Шубханшу Шуклы.

"Также открыты возможности для посещения станции иностранными космонавтами. Пусть и дальше космос остается вне политики, над политикой - в прямом и переносном смыслах. От этого выиграют все", - подчеркнул Баканов. 

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