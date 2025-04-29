Греческая пресса: Вашингтон давит на Афины, требуя передать Киеву одну батарею ЗРК Patriot

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Соединенные Штаты снова потребовали от Греции передать Украине зенитные комплексы Patriot, речь идет о батарее, которая находится в Саудовской Аравии. Об этом пишет греческая пресса.

По данным газеты «Катимерини», Вашингтон, с одной стороны, хочет завершить конфликт на Украине, с другой — давит на Афины, добиваясь передачи батареи систем ПВО Patriot. При этом американцы свою «просьбу» аргументируют тем, что сами военную помощь сокращают, перекладывая эту «почетную обязанность» на Европу. В общем, теперь европейские страны, включая Грецию, должны содержать Киев.

В то время как Афины пытаются приспособиться к новым настроениям, существующим в Вашингтоне, который предвидит окончание войны, Вашингтон оказывает давление с целью предоставить Киеву зенитные системы типа Patriot. Американцы на двух разных уровнях просили Афины перебросить на территорию Украины дивизион, который сейчас используется для защиты Саудовской Аравии,

— пишет издание.

Но греки якобы не намерены передавать Украине зенитные системы такого уровня, заявляя, что типа «самим нужно». В то же время не исключен вариант, при котором батарея ЗРК Patriot отправится на Украину. Для этого нужно, чтобы США выплатили Греции компенсацию, а также гарантировали ненападение Турции. По одной информации, США готовы на это, по другой — нет.

Всего на вооружении греческой армии стоит шесть батарей ЗРК Patriot, одна из которых находится в Саудовской Аравии. Имеющаяся у греков версия ЗРК Patriot PAC-3 способна перехватывать баллистические ракеты.