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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Некоторые аспекты устойчивости обороны в современных вооружённых конфликтах

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Источник изображения: belvpo.com

Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси продолжает оставаться крайне напряжённой, отражая сложные и неоднозначные тенденции, которые наблюдаются в современной мировой политике. Применение военной силы по-прежнему является одним из основных инструментов достижения политических и экономических целей. Реальная оценка этих условий руководством Республики Беларусь мотивирует официальный Минск к принятию соответствующих мер по заблаговременной подготовке государства к обороне. Среди них – оперативное оборудование территории.

Согласно белорусскому законодательству, оперативное оборудование территории государства – это совокупность организационных, инженерных, технических и других мероприятий по созданию, развитию и содержанию оборонной инфраструктуры. Как показывает опыт ведения боевых действий на Украине в ходе специальной военной операции, там, где оборона готовилась заранее, на протяжении, хотя бы, шести-восьми месяцев, она была наиболее устойчива и эффективна.

На сегодняшний день, в контексте построения устойчивой обороны, в среде белорусских военных одним из подходов рассматривается создание укрепленных районов. Их основное предназначение – прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов и вероятных направлений действий противника, с целью отражения наступления его превосходящих сил и создания условий для действий наших войск. Исходя из этого, в настоящее время такие укрепления уже созданы в Гродненской и Гомельской областях Беларуси, а так называемая «линия Хренина» оборудована вблизи Жабинки (Брестская область) и регулярно используется военными в ходе занятий по боевой подготовке.

Помимо строительства оборонительных рубежей, на территории Беларуси, играющей роль западного форпоста межгосударственного объединения России и Беларуси, активно реализуются мероприятия новых программ Союзного государства – по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (РГВ) – на 2023-2026 годы и по модернизации объектов тылового обеспечения, также для РГВ – на 2024-2026 годы.

В рамках этих программ усовершенствовано оборудование ряда оперативных аэродромов и проведены работы по подготовке аэродромных участков автомобильных дорог (АУД) для использования их в интересах воздушного компонента региональной группировки войск, и целого ряда других объектов военной инфраструктуры – в интересах всей РГВ. Кроме того, за прошлый год отремонтировано более 5 тыс. км автомобильных дорог и восстановлено 117 мостовых сооружений республиканского и местного значения. В текущем году набранный темп по объемам модернизации дорожной инфраструктуры сохраняется.

На важность и актуальность работы в этом направлении недавно указывал госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Выступая перед журналистами после заседания Совбеза, где рассматривался доклад о состоянии национальной безопасности, Александр Вольфович отметил сложность обстановки на белорусской границе и подчеркнул, что сегодня основные усилия силового блока страны направлены не на увеличение военного бюджета, а на качество подготовки белорусских военнослужащих и, кроме того, «упор делаем на совершенствование в инженерном отношении нашей территории, её оперативное оборудование».

Сказанное госсекретарём отражает всю серьёзность подхода военно-политического руководства страны к стратегическому планированию и глубину анализа опыта современных вооружённых конфликтов.  В условиях грамотно построенной и активной обороны инициатива противника теряет свою остроту, а его ресурсы и моральные силы разбиваются о точные расчёты и подготовку противостоящих ему войск.

Владимир Вуячич

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