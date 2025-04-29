ОДК впервые демонстрирует на выставке в Узбекистане индустриальный двигатель НК-14СТ

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Полноразмерный промышленный газотурбинный двигатель НК-14СТ мощностью 8,5 МВт, другие передовые разработки для транспортировки газа по магистральным газопроводам представляет Объединенная двигателестроительная корпорация на открывшейся в Ташкенте международной промышленной выставке, сообщила в понедельник пресс-служба ОДК.

"Узбекистан входит в пятерку ведущих стран СНГ по добыче газа. Поэтому мы предлагаем партнёрам линейку новейших агрегатов разной мощности для газотранспортных систем. Это эффективное и экологичное оборудование, которое хорошо зарекомендовало себя на объектах отечественных газодобывающих компаний", - сказал заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Леликов, слова которого приведены в сообщении.

По информации пресс-службы, индустриальный газотурбинный двигатель НК-14СТ производства самарского предприятия ОДК-Кузнецов демонстрируется в Узбекистане впервые. Он используется в качестве привода газоперекачивающих агрегатов. Сейчас в эксплуатации находится более 160 двигателей. Их суммарная наработка превышает 5,3 млн часов. Поставки, сервисное обслуживание и ремонт двигателей НК-14СТ обеспечивает компания ОДК Инжиниринг.

Генеральный директор ООО "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьёв отмечает, что в компании ценят многолетний опыт сотрудничества с узбекскими партнёрами и готовы к расширению взаимодействия.

"Впервые в рамках выставки будет представлен индустриальный газотурбинный двигатель НК-14СТ мощностью 8,5 Мвт. В условиях постоянно растущего спроса на энергоресурсы двигатель НК-14СТ способен увеличить мощность компрессорных станций и обеспечить рост объёмов поставок газа на территории Узбекистана", - сказал Воробьёв.

Гендиректор отметил, что другие представленные на выставке разработки также могут стать основой для новых совместных проектов в Центрально-Азиатском регионе.

Сообщается, что ОДК демонстрирует в Ташкенте газоперекачивающий агрегат блочно-модульного исполнения УГПА-16(25). Благодаря современным конструкторским решениям он позволяет сократить издержки на проектирование и строительство объектов газотранспортной инфраструктуры, а также обеспечить взаимозаменяемость узлов и систем. В его составе можно применять различные типы газотурбинных двигателей серии "ПС", "АЛ" и "НК" мощностью 16 МВт и 25 Мвт. При этом вне зависимости от установленного привода конструкция агрегата остается без изменений.

"В качестве силового привода в УГПА-16 могут применяться газотурбинные двигатели АЛ-31СТ мощностью 16 МВт разработки и производства ОДК-УМПО. Индустриальный двигатель АЛ-31СТ является одним из наиболее востребованных на рынке газотурбинных приводов. Он отличается высокими показателями эффективности. Привод АЛ-31СТ прошёл ряд модификаций, в ходе которых были повышены его надежность и экологичность, а также увеличены ресурсные показатели", - сказано в сообщении.