Предложено распространить программу запуска студенческих спутников на БРИКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов уточнил, что в России в рамках этой программы на орбиту были отправлены уже 22 малых космических аппарата для метеорологических целей

БРАЗИЛИА /Бразилия/, 28 апреля. /ТАСС/. Программу запусков университетских спутников в качестве попутной нагрузки вместе с крупными космическими аппаратами "Универсат" можно сделать доступной для студентов всех стран БРИКС, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"В рамках БРИКС может быть создана платформа по сбору студенческих заявок для участия в программе "Универсат". Предлагаем рассмотреть эту возможность", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

Он уточнил, что в России в рамках этой программы на орбиту были отправлены уже 22 малых космических аппарата для метеорологических целей. В 2025 году планируется запустить еще шесть аппаратов формата CubeSat.

"Универсат" - программа Роскосмоса, в рамках которой у студенческих коллективов была возможность запустить свои малые спутники на орбиту на российских ракетах в ходе пусков по Федеральной космической программе 2016-2025 годов.