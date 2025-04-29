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ТАСС

Роскосмос предложил БРИКС создать группу по безопасности космического движения

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Международная система высокоточной навигации
Международная система высокоточной навигации.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Госкорпорация также предложил инициативу по созданию специальной организации для многостороннего сотрудничества в области спутниковой навигации и лазерной дальнометрии

БРАЗИЛИА /Бразилия/, 28 апреля. /ТАСС/. Россия предложила создать в рамках БРИКС рабочую группу по безопасности космического движения, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"В условиях роста числа спутников в космосе возникает вопрос безопасности космического движения. В этой связи мы предложили проект протокола о намерениях космических ведомств государств - членов БРИКС в области обеспечения безопасности космических операций. Предлагаем создать совместную рабочую группу и сформировать дорожную карту для реализации этих намерений", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

По его словам, Роскосмос также предложил инициативу по созданию специальной организации для многостороннего сотрудничества в области спутниковой навигации и лазерной дальнометрии. Это нужно для улучшения качества навигации в странах БРИКС, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, логистики на основе искусственного интеллекта и беспилотного движения. 

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