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ТАСС

Эксперт Коротченко усомнился, что Киев не нарушит перемирие на 80-летие Победы

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Главный редактор журнала "Национальная оборона" отметил, что даже поддержав предложение президента РФ Владимира Путина на словах, режим Владимира Зеленского на деле может совершать массовую вооруженную провокацию

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, вероятно, не будет соблюдать условия объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на период празднования 80-летия Победы перемирия. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Что касается украинской армии, учитывая, что на Украине все последние 30 лет эволюционировал украинский национализм, который выродился в крайние формы фашизма, есть большие сомнения, что киевский режим и лично Зеленский будут условия перемирия выполнять", - сказал он.

Коротченко напомнил, что Киев не соблюдал режим прекращения огня в период пасхального перемирия, как не соблюдал мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Он добавил, что, даже поддержав предложение Путина на словах, режим Зеленского на деле может совершать массовую вооруженную провокацию.

Коротченко отметил, что Москва внесла предложение о перемирии, находясь на сильных позициях, с учетом полного освобождения Курской области от ВСУ, а также успехов по всей линии боевого соприкосновения. Он заключил, что стоит подождать реакции Запада и самого Зеленского, однако, по его мнению, на данный момент "прогноз относительно договороспособности Киева неблагоприятный".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что по решению главы российского государства ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. 

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