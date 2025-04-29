"Калашников" представил БПЛА "Легионер" на выставке "Иннопром. Центральная Азия"

Максимальная продолжительность полета беспилотника с полезной нагрузкой - 5 часов 20 минут, максимальная скорость полета - 120 км/ч, максимальная дальность полета - 520 км

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Компания "Тихие Крылья", входящая в концерн "Калашников", представила беспилотник "Легионер" на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

"ООО "ГК "Тихие Крылья" (концерн "Калашников") представило беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Легионер" на выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 28 по 30 апреля в Ташкенте (Республика Узбекистан). БЛА размещен на объединенном стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Представитель компании Александр Лихачев отметил, что их цель на выставке - это демонстрация передовых решений в области беспилотных авиационных систем и укрепление взаимодействия с партнерами из стран Центральной Азии, а также расширение партнерской сети и выход на новые рынки в сфере беспилотных авиационных услуг в регионе.

БПЛА "Легионер" с разными типами двигателей (бензиновым и электрическим) предназначен для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, аэромагнитной съемки, обеспечения поисково-спасательных работ, противопожарного патрулирования, выявления нарушений в охранной зоне, ледовой разведки, ретрансляции радиосигналов, доставки грузов, медикаментов, биоматериалов.

Максимальные размеры площадки для взлета и посадки составляют 10 на 10 м, максимальная продолжительность полета с полезной нагрузкой - 5 часов 20 минут, максимальная скорость полета - 120 км/ч, максимальная дальность полета - 520 км. Диапазон рабочих температур воздуха - от -30°С до +40°С, ветроустойчивость - до 15 м/с.