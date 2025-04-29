Польское СМИ: Российская армия получает всё больше бронированных грузовиков

Источник изображения: topwar.ru
Российская оборонка постепенно увеличивает темп поставок армии бронированных грузовиков, что заметили зарубежные обозреватели.
- отмечается в польском издании Defence24.
Как указывается, первые поставки бронемашин этой модели были замечены ещё в марте 2023 года:
По словам автора, по крайней мере с осени прошлого года российская армия стала получать грузовики с бронекабинами, которые несколько отличались от более ранних версий. Изменения включали в себя, в частности: перемещение фар; модификацию воздухозаборников, теперь расположенных по бокам кабины; монолитное лобовое стекло было разделено на две секции; боковые окна размещены в усиленной раме.
- поясняется в СМИ.
Источник изображения: topwar.ru
По мнению автора, часть мощностей по производству бронекабин была создана благодаря сотрудничеству с израильской компанией Plasan, что позволило наладить изготовление семейства машин «Тайфун-К/У»:
Как отмечается, это показывает, что «русские умеют делать выводы из боевых действий на Украине и постепенно реализовывать их на практике».
КамАЗ-6350 8х8 предназначен для перевозки грузов массой до 10 т. В модификации КамАЗ-63501 грузоподъемность увеличена до 15 т. Дизельный двигатель КамАЗ-740.50.360 мощностью 360 л. с. обеспечивает скорость до 95 км/ч. Этот автомобиль широко используется в качестве платформы для размещения различных видов вооружения, таких как ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Тор-М2КМ», РСЗО 9А52-4 «Торнадо». Со временем на КамАЗ-6350 стала устанавливаться бронекабина К-5350.