Белый дом: Трамп "все больше раздосадован" сторонами украинского конфликта

Встреча президента США с Владимиром Зеленским свидетельствует о том, что американский лидер "прилагает большие усилия и уделяет время" попыткам урегулирования, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп становится "все больше раздосадован" сторонами украинского конфликта. Об этом она сообщила на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о том, изменила ли что-либо в подходе США к урегулированию украинского кризиса встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане.

По ее мнению, встреча Трампа с Зеленским свидетельствует о том, что американский лидер "прилагает большие усилия и уделяет время" попыткам урегулирования, поскольку "хочет быть президентом-миротворцем".

"Это невероятно сложная ситуация, которую президент Трамп унаследовал от [своего предшественника, бывшего] президента [США Джо] Байдена, который позволил этому конфликту начаться. Но он сосредоточен на решении этой проблемы", - резюмировала Ливитт.