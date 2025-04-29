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ТАСС

Белый дом прокомментировал объявление перемирия в дни 80-летия Победы

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© REUTERS/ Jonathan Ernst
© REUTERS/ Jonathan Ernst.
Источник изображения: © REUTERS/ Jonathan Ernst

Секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, президент США Дональд Трамп пока настроен оптимистично относительно перспектив завершения конфликта. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент (Трамп - прим. ТАСС) четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня", - заявила Ливитт.

"Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот [конфликт]", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ВС РФ по решению российского лидера останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. 

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