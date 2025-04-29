Белый дом прокомментировал объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, президент США Дональд Трамп пока настроен оптимистично относительно перспектив завершения конфликта. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент (Трамп - прим. ТАСС) четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня", - заявила Ливитт.

"Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот [конфликт]", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ВС РФ по решению российского лидера останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.