Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники

Источник изображения: topwar.ru

В сети регулярно появляются кадры с бронетехникой (как российской, так и украинской), неудачно пытавшейся преодолеть водные препятствия вплавь.

Война на Украине давно выявила ограниченную полезность амфибийных свойств БМП, хотя эта способность активно защищалась, в том числе и в Польше. На практике попытки форсирования на БМП-1/2/3 зачастую заканчивались их потерей

- говорится в польской прессе.

На ряде кадров видно, как БМП приходится подыскивать подходящий берег, чтобы выйти из воды, и как экипаж вынужден вести её по речному руслу. При этом низкая скорость хода по воде делает технику уязвимой для средств поражения - в том числе беспилотниками. Хотя напрашивается вопрос о качестве ведения предварительной разведки местности. В других материалах запечатлены БМП, так и не сумевшие выбраться из воды в результате затопления по техническим причинам или вследствие огня противника.

Амфибийные свойства являлись необходимым атрибутом бронетехники, прописанным в советской доктрине. Был он унаследован и российской армией. Примечательно, что аналогичный подход характерен и для польского командования, которое во главу угла ставит способность бронемашин преодолевать водные препятствия вплавь.