Пресс-служба Кремля сообщила о решении президента России Владимира Путина остановить все боевые действия в дни 80-летней годовщины Победы - с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 апреля 2025 года пресс-служба Кремля сообщила о решении президента России Владимира Путина остановить все боевые действия в дни 80-летней годовщины Победы - с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Это будет третье перемирие, объявленное военной стороной за время проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине.

ТАСС собрал основное, что известно о перемириях в ходе СВО.

2023 год - Рождественское перемирие

5 января 2023 года президент Владимир Путин впервые с начала СВО объявил о режиме прекращения огня. После соответствующего обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава государства дал указание ВС РФ с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января прекратить боевые действия в зоне проведения СВО. Перемирие было призвано дать возможность гражданам, проживающим в районах боевых действий и исповедующим православие, посетить рождественские службы.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали обстреливать российские территории. Наиболее интенсивным ударам со стороны ВСУ подвергся Донецк. Всего за время действия режима прекращения огня, по данным властей ДНР, Донецк оказывался под обстрелами более 20 раз. Кроме того, ВСУ наносили удары по другим населенным пунктам в ДНР - Минеральному, Горловке, Макеевке, Каштановому, Гольмовскому и Верхнеторецкому.

В поддержку рождественского перемирия выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск. При этом Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступили с заявлениями, что Россия якобы объявила о перемирии, чтобы выиграть время на перегруппировку войск.

2025 год - Пасхальное перемирие

О втором перемирии президент РФ Владимир Путин объявил 19 апреля 2025 года, накануне Пасхи, на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Режим прекращения огня действовал с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля - суммарно 30 часов.

Как сообщали в Минобороны РФ, в этот период было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений перемирия со стороны ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские военные продолжали наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и республики Крым. Также отмечалось, что ВСУ применили 90 беспилотных летательных аппаратов за время перемирия, восемь из них - вне зоны СВО.

При этом, как отметил 21 апреля глава российского государства, некоторое снижение боевой активности ВСУ в тот период все-таки наблюдалось. По словам Владимира Путина, Киев сначала отверг инициативу Москвы о пасхальном перемирии, но затем ему "подсказали" на нее согласиться.