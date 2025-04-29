Слуцкий: Путин, объявляя перемирие, показывает приверженность миру

При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса, указал глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вновь показывает благородство и приверженность миру, объявляя перемирие в честь 80-летия Победы. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса", - сказал парламентарий.

По его словам, это "сильная позиция сильного лидера сильной страны". "И этот жест победного перемирия особенно значим на фоне освобождения от украинских захватчиков Курской области и продолжающегося продвижения российских войск на фронтах СВО", - добавил Слуцкий.

"Реакция украинского режима на инициативу России станет показательной в вопросах "войны и мира", для Запада в первую очередь. Москва за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом. Но в случае продолжения агрессии укронацистами, как сказал президент России, Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Мы никому не позволим омрачить святой День Победы!" - подчеркнул Слуцкий.

ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. О решении Путина сообщила пресс-служба Кремля.