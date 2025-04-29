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Известия.ru

Путин поручил определить единые стандарты поддержки бойцов спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Путин: следует обозначить стандарты поддержки бойцов, использовав лучшие практики регионов

Обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка армии и флота России остаются приоритетом для российских парламентариев. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.


«Так с участием всех парламентских фракций законодательно закреплен особый абсолютно заслуженный высокий статус наших героев, участников специальной военной операции. <…> Настраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Прошу вас и дальше постоянно вести эту работу совместно с правительством, министерством обороны, другими ведомствами фондом «Защитники Отечества», — рассказал Путин.

По словам президента РФ, безусловным приоритетом для страны на данный момент является обеспечение задач спецоперации, поддержка оборонной промышленности, армии и флота. Он также отдельно отметил вклад региональных властей, в том числе отправку гуманитарной помощи, участие в волонтерском движении. По его словам, почти в каждом регионе реализуют программы, направленные на оказание помощи участникам военной спецоперации и членам их семей.

«Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны», — отметил Путин.

Он также назвал это непростой задачей, так как все регионы разные. Однако стремиться к этому нужно. Сейчас уже в органы представительной власти выбирают ветеранов боевых действий, «надежных, ответственных, принципиальных людей», которые работают и заявляют о себе конкретными инициативами, «реальными делами», а не словами. Президент РФ уверен, что таких людей станет больше за счет программы «Время героев», кадровых программ, которые стартовали во многих регионах России.

Ранее, 9 апреля, Мишустин заявил о необходимости срочного внедрения единых стандартов поддержки военнослужащих в работу социальных учреждений страны. По его словам, что обеспечение ветеранов спецоперации с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть максимально удобным и понятным.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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