ВС Тайваня планируют приобрести дополнительную партию вертолетов UH-60 "Блэк Хок"

ЦАМТО, 28 апреля. Командование Сухопутных войск Тайваня рассматривает возможность закупки 30 дополнительных вооруженных многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок", а также модернизации парка имеющихся UH-60M.

Как сообщает Taipei Times со ссылкой на анонимный источник, Сухопутные войска Тайваня обладают большим количеством ракет AGM-114 "Хеллфайр", однако испытывают недостаток в боевых вертолетах. В настоящее время на вооружении находятся вертолеты AH-64 "Апач", AH-1 "Кобра" и OH-58 "Кайова".

В 2009 году ВС Тайваня закупили в США 60 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", которые были переданы Сухопутным войскам, Военно-воздушным силам и Национальной авиационной службе Министерства внутренних дел.

В настоящее время применяются 58 UH-60M "Блэк Хок", включая 30 ед. в составе Сухопутных войск. Две машины потерпели крушение. В ходе одного из инцидентов в 2020 году погибли 8 человек, включая начальника Генерального штаба ВС Тайваня.

Поставленные СВ Тайваня вертолеты оснащены двумя 7,62-мм пулеметами M240, а также 12,7-мм пулеметом GAU-19/A. При этом они не оборудованы стойками и пусковыми установками для запуска управляемых и неуправляемых ракет. UH-60M, переданные Национальной авиационной службе, оснащены только инфракрасными системами обнаружения.

Командование ВС Тайваня проявило интерес к приобретению вооруженной версии "Блэк Хок" после состоявшихся в сентябре прошлого года в Аризоне учений с привлечением данных вертолетов. Машины были оснащены 7,62-мм пулеметами M134 у каждой двери, парой 12,7-мм пулеметов GAU-19, пусковыми установками ПТУР AGM-114 "Хеллфайр" и блоками с НАР.

В настоящее время командование изучает возможность покупки как новой партии вооруженных "Блэк Хок", так и дооснащения имеющихся вертолетов для применения ими ракетного вооружения в случае конфликта.