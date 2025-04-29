Войти
ЦАМТО

ВС Тайваня планируют приобрести дополнительную партию вертолетов UH-60 "Блэк Хок"

352
0
0
Источник изображения: Фото: news.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 28 апреля. Командование Сухопутных войск Тайваня рассматривает возможность закупки 30 дополнительных вооруженных многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок", а также модернизации парка имеющихся UH-60M.

Как сообщает Taipei Times со ссылкой на анонимный источник, Сухопутные войска Тайваня обладают большим количеством ракет AGM-114 "Хеллфайр", однако испытывают недостаток в боевых вертолетах. В настоящее время на вооружении находятся вертолеты AH-64 "Апач", AH-1 "Кобра" и OH-58 "Кайова".

В 2009 году ВС Тайваня закупили в США 60 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", которые были переданы Сухопутным войскам, Военно-воздушным силам и Национальной авиационной службе Министерства внутренних дел.

В настоящее время применяются 58 UH-60M "Блэк Хок", включая 30 ед. в составе Сухопутных войск. Две машины потерпели крушение. В ходе одного из инцидентов в 2020 году погибли 8 человек, включая начальника Генерального штаба ВС Тайваня.

Поставленные СВ Тайваня вертолеты оснащены двумя 7,62-мм пулеметами M240, а также 12,7-мм пулеметом GAU-19/A. При этом они не оборудованы стойками и пусковыми установками для запуска управляемых и неуправляемых ракет. UH-60M, переданные Национальной авиационной службе, оснащены только инфракрасными системами обнаружения.

Командование ВС Тайваня проявило интерес к приобретению вооруженной версии "Блэк Хок" после состоявшихся в сентябре прошлого года в Аризоне учений с привлечением данных вертолетов. Машины были оснащены 7,62-мм пулеметами M134 у каждой двери, парой 12,7-мм пулеметов GAU-19, пусковыми установками ПТУР AGM-114 "Хеллфайр" и блоками с НАР.

В настоящее время командование изучает возможность покупки как новой партии вооруженных "Блэк Хок", так и дооснащения имеющихся вертолетов для применения ими ракетного вооружения в случае конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
AH-64
Bell OH-58
M134 Minigun
UH-60
Проекты
2020-й год
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 19:32
  • 8700
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 16:55
  • 7
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)
  • 29.04 12:28
  • 6
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 29.04 12:22
  • 2
Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях
  • 29.04 09:38
  • 22
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.04 04:09
  • 0
Ответ на "Курская операция: разгром противника и ближайшие перспективы - Мнения ТАСС"
  • 28.04 22:33
  • 0
Прекрасный пример УБОЖЕСТВА "мышления" искпердов-аналитегов.
  • 28.04 20:54
  • 0
Ответ на "Крепость Россия: как НАТО может противостоять стратегии A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)"
  • 28.04 18:44
  • 0
Ответ на ""Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы"
  • 28.04 16:09
  • 3
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 15:40
  • 1
Какие сигналы посылает Россия признанием НГШ Валерием Герасимовым участия военнослужащих КНДР в освобождении Курской области
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции