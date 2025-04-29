Мишустин рассказал о новой партии атомных ледоколов

Мишустин: следующая партия атомных ледоколов будет состоять из уникальных судов

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следующая партия атомных ледоколов в рамках нового нацпроекта будет состоять из уникальных судов, аналогов в мире нет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".

"Также по национальному проекту "Эффективная транспортная система" планируется постройка следующей партии атомных ледоколов проекта четыре двойки ноль. С переменной осадкой, что позволяет им работать и на глубокой воде, и на мелководье. Это такие уникальные суда, большие, мощные. Аналогов нигде нет в мире ", - рассказал Мишустин.

Он напомнил, что у России четыре таких ледокола несут вахту в северных морях.

"Кстати, крайний сделанный - это ледокол "Якутия" - вошел в состав флота буквально месяц назад. И уже отправился в первый рейс – из Мурманска в акваторию Карского моря. А пятый - "Чукотка" - сейчас уже спущен на воду, где продолжается, конечно, его достройка", - добавил Мишустин.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.