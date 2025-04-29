Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

ВС РФ остановят боевые действия с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с 00:00 мск 8 мая до 00:00 11 мая. О таком решении президента сообщила пресс-служба Кремля.

"В дни 80-лeтней годовщины Побeды - с нуля часов с 7 на 8 мaя до нуля чaсов с 10 на 11 мая - российскaя сторона объявляeт перемирие, - говорится в сообщении Кремля.

По данным пресс-службы, решение президента связано с гуманитарными соображениями. Отмечается, что в этот период будут приостановлены все боевые действия.