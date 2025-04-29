Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)

"Фокус": проект мирного соглашения предусматривает новые линии разграничения

Предложенный США проект мирного соглашения предусматривает новые линии разграничения, гарантии безопасности для Украины и ряд экономических договоренностей, сообщает "Фокус". Однако вопрос контроля над ключевыми территориями остается открытым — какие из них останутся под контролем Украины, а какие отойдут к России.

Переговоры о возможном перемирии между Украиной и Россией обсуждаются все активнее. Вопрос, каким образом будут определяться новые линии разграничения, какие территории останутся под контролем Украины, а какие могут отойти к России, становится все более актуальным. Это имеет критическое значение для будущей безопасности, экономики и развития страны.

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25 апреля агентство Reuters опубликовало полный текст проекта мирного соглашения, предложенного США для прекращения конфликта между Украиной и Россией.

В частности, он включает:

Гарантия безопасности Украины со стороны европейских государств плюс желающих неевропейских государств;

Украина отказывается от стремления вступить в НАТО;

Украина может стремиться к членству в ЕС;

США де-юре признают контроль России над Крымом;

США де-факто признают контроль России над Луганской областью;

США признают де-факто контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина возвращает территорию в Харьковской области;

Украина восстанавливает контроль над ЗАЭС через контроль со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также над Каховской дамбой;

Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой;

США и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве / полезные ископаемые;

Помощь в восстановлении и компенсация Украине ущерба, нанесенного во время вооруженного конфликта;

Санкции против России, которые были наложены в результате войны с 2014 года, будут сняты.

"Фокус" разбирался, как будет выглядеть линия разграничения, если перемирие будет заключено.

Что будет с Донецкой и Луганской областями после перемирия

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, Россия сейчас затягивает переговорный процесс с целью захватить как можно больше украинских территорий военным путем. Сейчас стратегическая задача российской армии, как минимум, установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями.

"Луганская область практически полностью освобождена, сейчас Россия решает вопрос взятия под полный контроль Донецкой области, а именно промышленных городов, Славянска, Краматорска, Константиновки, Дружковки. Также российскую армию интересует Покровская агломерация, а это Покровск, Доброполье, Мирноград и населенные пункты вокруг них. А также Лимана и Северска на территории Донецкой области", — подчеркивает "Фокусу" эксперт.

По мнению военного аналитика, наибольшую ценность для правительства РФ несет Славянская и Краматорская агломерации. Это из-за промышленного потенциала территорий, так и огромных залежей полезных ископаемых, в которых заинтересованы три стороны — Соединенные Штаты, Россия и Украина. В частности, это крупнейшие залежи в Европе сланцевого газа. Россия пытается заблокировать возможность разработки сланцевого газа, чтобы в дальнейшем и Украина, и страны Европы зависели от российского газа. Соответственно США и Украина заинтересованы, чтобы Славянск остался под контролем украинского государства. Если это удастся реализовать, то это будет серьезным успехом и украинской стороны, и, соответственно, США.

Вопросы Харьковской, Херсонской областей и Кинбурнской косы

По словам Дмитрия Снегирева, российская армия, скорее всего, оставит полностью Харьковскую область. Это связано с тем, что эта область не включена в состав РФ, согласно так называемому указу Владимира Путина.

Херсонская область, по мнению эксперта, будет разделена по Днепру. Также рассматривают возможность судоходства в устье Днепра. Однако Кинбурнскую косу россияне будут пытаться оставить себе.

"Россияне прекрасно понимают стратегическое значение Кинбурнской косы. Это возможность в случае обострения конфликта, блокировать свободное судоходство и работу украинских бортов. Хотя не исключено, что Соединенным Штатом удастся дожать Россию уйти с Кинбурнской косы, то это, опять-таки, будет серьезный успех украинской стороны", — отметил эксперт.

Что будет с Запорожской областью и Крымом после перемирия

По данным Дмитрия Снегирева, сейчас российская армия активизировалась на запорожском направлении, пытаясь показать свои территориальные претензии на всю Запорожскую область. США предлагает передать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции под общий контроль США и Украины с созданием демаркационной зоны.

"Это фактически ставит точку в планах России. Здесь учитываются украинские интересы. Более того, демаркационная линия предусматривает наличие военного контингента. А это уже удар по позиции россиян по поводу невозможности размещения военных контингентов на территории Украины", — рассказал эксперт.

Что касается Крыма, то эксперт отметил, что он будет оставаться в орбите Российской Федерации.

Продержится ли перемирие долго

По словам военного эксперта Олега Жданова, пока неизвестно, кто даст гарантии безопасности Украине. США пока не готовы взять ответственность, а возможное введение европейских миротворцев блокирует Российская Федерация. Однако без гарантий вряд ли это перемирие будет выполняться и будет похоже на ситуацию, которая была уже в Донецкой и Луганской областях с 2015 по 2022 годы. Это будет вооруженный конфликт низкой интенсивности.

"Единственное, о чем может быть достигнута договоренность, это о разведении войск и создании демилитаризованной зоны. Но это еще хуже. Без введения туда третьей стороны, которая поставит там собственные войска и будет обеспечивать невозможность возобновления боевых действий и проникновения диверсионно-разведывательных групп, это не сработает", — подчеркнул эксперт.

Олег Жданов напомнил, что подобная операция с разделением сторон продолжается уже 40 лет на Кипре.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко предположил, что властям Украины во время переговоров о завершении конфликта придется принять политическое решение о потере части территории.

Также "Фокус" писал, что будет, если США признают Крым российским. Эксперты считают, что большинство государств, в частности европейские союзники, Китай и другие, вряд ли поддержат это признание, что усложнит глобальный консенсус. Однако вероятность что Трамп сделает такой подарок Путину очень велика.

Автор: Максим Красиков