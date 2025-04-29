ВМС Перу планируют приобрести подводные лодки южнокорейского проекта HDS-1500 MGP

Подписание в рамках выставки SITDEF-2025 в Лиме меморандума о взаимопонимании по совместной разработке нового класса НАПЛ на базе южнокорейского проекта HDS-1500 MGP.

ЦАМТО, 28 апреля. В рамках выставки SITDEF-2025 в Лиме 25 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании по совместной разработке нового класса НАПЛ на базе южнокорейского проекта HDS-1500 MGP.

Меморандум подписали представители перуанской государственной верфи Servicios Industriales de la Marina (SIMA) и южнокорейской HD Hyundai Heavy Industries (HHI).

Как сообщает Armyrecognition.com, целью сотрудничества является проектирование подводной лодки на основе модели HDS-1500.

Предполагается, что на этап разработки проекта потребуется от двух до трех лет. Этап строительства, как ожидается, займет не менее четырех лет. Таким образом, первые НАПЛ смогут войти в эксплуатацию ВМС Перу к началу 2030-х годов.

В настоящее время на вооружении ВМС Перу состоят шесть подлодок класса "Тип-209": SS-31 "Ангамос", SS-32 "Антофагаста", SS-33 "Писагуа", SS-34 "Чипана", SS-35 "Ислай" и SS-36 "Арика". Первые две подлодки класса "Тип-209/1100" ("Ислай" и "Арика"), заказанные в 1969 году, вошли в состав перуанского флота в 1974-1975 гг. и были модернизированы с целью продления срока эксплуатации до 2023 года. Построенные ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле SS-31 "Ангамос" и SS-32 "Антофагаста" были приняты на вооружение в 1980 и 1981 гг., а SS-34 "Чипана" и SS-33 "Писагуа" – в 1982 и 1983 гг.

В июне 2016 года SIMA заключила контракты с компаниями TKMS и Elbit Systems, предусматривающие поставку оборудования, выполнение ряда работ для реализации программы ремонта и модернизации четырех ДЭПЛ класса "Ангамос". Проект стоимостью 450 млн. долл. предусматривал полное переоборудование и частичную модернизацию субмарин на верфи SIMA в Кальяо. Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации подлодок еще на 15 лет (то есть к моменту поставки новых субмарин).

ВМС Перу рассматривают варианты замены ДЭПЛ "Тип-209" с 2018 года. Среди кандидатов на замену оценивались НАПЛ S-80 испанской верфи Navantia, вариант U-214, производимый по лицензии южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine (DSME, ныне Hanwha Ocean), а Naval Group совместно с ThyssenKrupp Marine Systems предлагала НАПЛ "Скорпен". В итоге выбор пал на новый южнокорейский проект HDS-1500 ввиду тесного сотрудничества в сфере ВТС между странами в последние годы, а также привлекательной стоимости и технологичности предложения HD Hyundai.

Разработанный HD Hyundai Heavy Industries проект НАПЛ HDS-1500 дебютировал на Международной конференции по морской обороне COLOMBIAMAR 2025, которая прошла в конференц-центре Картахены (Колумбия). Во время мероприятия HD Hyundai организовала совместный рекламный стенд с LIG Nex1 для активного продвижения новой модели подводной лодки.

HDS-1500 позиционируется как экономически привлекательное решение для стран с ограниченным оборонными расходами, таких как Колумбия и Перу. Длина НАПЛ – 65 м, ширина – 6,5 м, водоизмещение в подводном положении – 1500 т. HDS-1500 в два раза меньше южнокорейской НАПЛ Jangbogo-3 (KSS III) последней серии. Отмечается, что такой размер значительно снижает затраты, делая ее весьма конкурентоспособной на чувствительных к цене рынках.

По размеру и боевой нагрузке HDS-1500 сопоставима с южнокорейскими Son Won-il (первый лицензионный проект немецкой "Тип-214"). HDS-1500 не оснащена воздухонезависимой энергетической установкой (AIP), как Son Won-il и Jangbogo-3, однако использует передовую технологию литий-ионных аккумуляторов, что значительно повышает ее автономность и снижает стоимость. HHI стала первым в мире судостроителем, адаптировавшим этот тип батарей для подводных лодок.

Кроме того, HDS-1500 разработана как платформа с открытой архитектурой, что позволяет покупателю свободно устанавливать вооружение, боевые системы и гидроакустические комплексы в соответствии с их конкретными оперативными потребностями.