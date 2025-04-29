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ТАСС

Мишустин: нацпроект по освоению космоса предполагает активное участие бизнеса

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РН «Амур-СПГ»
РН «Амур-СПГ».
Источник изображения: Wikimedia Commons

По словам премьера, РФ уже готовит космодром Восточный к многоразовому использованию ракеты "Амур-СПГ"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Активное участие предпринимателей предполагается в нацпроекте "Развитие космической деятельности", призванный создать систему надежной спутниковой связи. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества "Знание".

"Чтобы обеспечить независимое развитие государства, необходимы и собственные космические сервисы и услуги на основе данных дистанционного зондирования Земли, надежная спутниковая связь и, конечно, безопасные каналы передачи данных, для чего предстоит кратно увеличить спутниковую группировку", - отметил премьер.

"На решение такой задачи направлен отдельный нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации". Он предполагает активное участие предпринимателей", - поделился глава кабмина. Нацпроект, как предполагается, "позволит снизить издержки государства при производстве спутников и их запуске", отметил Мишустин.

По словам премьера, РФ уже готовит космодром Восточный к многоразовому использованию ракеты "Амур-СПГ". "А на предприятиях - создаем конвейерную сборку, чтобы поставить на поток выпуск космических аппаратов", - добавил он.

"Одновременно с этим прорабатываем варианты привлечения частных инвестиций в индустрию. Запрос на снимки и связь - огромный. Он позволит не только удержать наши компетенции в космосе, но и перейти к модели постоянных улучшений техники", - рассказал глава кабмина.

"Все компетенции для этого есть, - уверен Мишустин. - В России сосредоточена практически полная цепочка по ракето- и спутникостроению, включая электронику и оптику". 

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Россия
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