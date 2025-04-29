Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях

Премьер-министр РФ уверен, что новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект преобразуют экономику, медицину и образование

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специальная военная операция РФ на Украине так же, как и некогда для СССР Великая Отечественная война, помогла развитию инноваций в технологической сфере. Это отметил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества "Знание".

"Сейчас усилился выпуск разработок, нужных для проведения специальной военной операции, - поделился он. - Создаются инновации, которые станут основой промышленных отраслей в ближайшие годы".

"Технологии развиваются рывками под действием таких факторов, как наличие природных ресурсов, близость к торговым путям и многих других. Они подвержены и влиянию внешних и внутренних условий. Это видим и на примере Великой Отечественной войны. Появившиеся тогда решения смогли преломить ход боевых действий, во многом обеспечили Великую Победу", - сравнил Мишустин.

"Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект преобразуют нашу экономику, медицину и образование. Поменяют и привычный нам уклад", - обратился премьер. "Неизменным остается одно - передовые технологии всегда создают люди, - заключил он. - Сегодня успех России зависит от вас - молодых, которые своими идеями и трудолюбием будут строить будущее государства".