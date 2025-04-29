У Европы "ломка" после 75 лет зависимости от американских войск (Politico, США)

Politico: Евросоюзу нужно не менее 10 лет на замену войск США в Европе

Европейские столицы разошлись во мнениях, как реагировать на грядущее сокращение военного присутствия США на континенте, пишет Politico. Страны ЕС до сих пор панически боятся "российской угрозы" — и с горечью понимают, что жить без американской поддержки после многих лет зависимости будет несладко

Лаура Каяли (Laura Kayali), Люсия Маккензи (Lucia Mackenzie)

Обратный отсчет начался.

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В ходе своей первой поездки в Европу в феврале министр обороны США Питер Хегсет предупредил, что американское военное присутствие в Европе “не вечно”, чем поверг столицы континента в ужас.

С тех пор официальные лица США и Европы раз за разом уверяли, что приверженность США альянсу НАТО при президенте Дональде Трампе по-прежнему незыблема и что Вашингтон не обдумывает вывод войск — но мало кто сомневается, что этот момент рано или поздно настанет.

“Я уверен, что грядет некоторое сокращение американского присутствия в Европе”, — заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Оценки численности американских войск в Европе варьируются от 70 тысяч до 90 тысяч постоянных военнослужащих. Как бы то ни было, налицо явное снижение с 1950-х годов: в самые напряженные годы холодной войны на континенте присутствовало свыше 400 000 американских солдат.

По мнению аналитиков, а также действующих и бывших офицеров армии США, полный вывод или даже частичное сокращение американских войск в Европе значительно снизит сдерживание России и приведет к значительным издержкам как для европейцев, так и американцев. В докладе Кельнского экономического института на этой неделе прозвучало предупреждение, что Европе потребуется от 10 до 12 лет, чтобы заменить ключевые военные возможности США.

“Советую сохранить нашу силовую позицию в ее нынешнем виде”, — заявил в начале этого месяца американским законодателям командующий вооруженными силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО на континенте генерал Кристофер Каволи.

“Мы должны все вместе обеспечить мощное наземное присутствие — особенно для того, чтобы преодолеть уникальное преимущество России в возможности разместить силы на нашей границе”, — сказал он, добавив, что сокращение американского присутствия в Европе неизбежно “замедлит” ответ на российское нападение.

Каволи уходит в отставку этим летом, и утверждается, что Вашингтон даже обдумывает отказ от командования НАТО после его ухода — таким образом эту должность впервые с момента основания альянса в 1949 году может занять европеец.

“Самосбывающееся” пророчество

Некоторые страны хотят подготовиться к выводу войск США, а не надеяться на лучшее, но не все столицы мыслят в унисон, сообщили журналу Politico трое европейских чиновников.

Крупнейший американский контингент в Европе — более 38 тысяч солдат — дислоцирован в Германии, по данным Международного института стратегических исследований со штаб-квартирой в Великобритании. Еще 14 тысяч находятся в Польше, 12 тысяч — в Италии и 10 тысяч — в Великобритании.

Ранее в этом месяце телеканал NBC News сообщил, что Пентагон задумался о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Центральной Европы, в основном из Польши и Румынии. В дальнейшем обе страны решительно опровергли это сообщение.

Несколько европейских стран потребовали, чтобы Вашингтон прояснил свои планы.

Министр обороны Германии Борис Писториус попросил Вашингтон предоставить “дорожную карту” возможного сокращения войск, чтобы соответствующим образом подготовиться. Его призыв поддержал его финский коллега Антти Хаккянен.

Пентагон пока не ответил.

“У США есть обязательства в рамках региональных планов обороны НАТО, согласованных на саммите в Вильнюсе в 2023 году. Если США скажут: “Так, мы уходим”, это предстоит согласовать с союзниками, чтобы они знали, насколько изменились планы и кто что может предпринять”, — сказал Ходжес.

Другие европейские правительства все еще надеются, что промежуточные выборы через два года и грядущие президентские выборы в США в 2028 году ограничат власть Трампа и восстановят прежний союз.

Они также опасаются, что подготовка к худшему может обернуться “самосбывающимся пророчеством” и лишь усугубит развитие событий, которого они все еще надеются избежать, заявили трое европейских чиновников.

“Как сказал немецкий канцлер Отто фон Бисмарк, страх смерти — еще не повод совершать самоубийство”, — заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на конференции в Париже в начале этого месяца (Неверная цитата, слова Бисмарка звучат так: "Превентивная война — самоубийство из-за страха смерти". – Прим. ИноСМИ).

Но это не первый случай, когда администрация США размышляет о сокращении военного присутствия в Европе, чтобы сосредоточиться на Азии.

США начали работать над этой целью еще при Бараке Обаме, но изменили курс и, наоборот, нарастили контингент в Европе после того, как президент России Владимир Путин незаконно аннексировал Крым у Украины в 2014 году (Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. – Прим. ИноСМИ).

Затратный вывод войск

По словам Бена Харриса, научного сотрудника по Европе и внешней политике США из Совета по международным отношениям, первыми, кого затронет сокращение численности американских войск, станут Польша и страны Прибалтики. Он добавил, что будет подорвана безопасность Европы как таковой.

“Частичный вывод наверняка начнется с частей, развернутых с февраля 2022 года по программе усиленного передового присутствия НАТО, когда Россия ввела войска на Украину”, — сказал он.

Войска США в Европе подпадают под разные категории.

Войска на постоянной основе размещаются на длительный срок и прибывают в Европу с семьями. Большинство из них находятся в Германии, Италии и Великобритании. Долгосрочные ротационные силы финансируются за счет средств сверх обычного бюджета. Это, в первую очередь, расширенное передовое присутствие НАТО и операция “Атлантическая решимость”. Кроме того, США возглавляют многонациональную боевую группу в Польше. Программы партнерства с Национальной гвардией США регулируются двусторонними соглашениями с европейскими странами.

Трамп сможет сократить часть войск в Европе без одобрения Конгресса, объяснил Харрис.

Однако вывод или сокращение присутствия США поднимет серьезные вопросы насчет стоимости, а переброска военной техники будет сопряжена с дополнительными трудностями. США развернули широкий спектр техники, начиная от танков и заканчивая вертолетами, кораблями и ядерным оружием. Их сухопутные подразделения противоракетной обороны Aegis (“Эгида”) в Румынии и Польше особенно важны для защиты Европы от воздушного нападения.

На своем первом сроке в 2020 году Трамп объявил о планах вывести из Германии до 12 тысяч солдат. Предполагалось, что часть из них будет переброшена в другие европейские страны, а часть вернется домой. “Однако план застопорился из-за сопутствующих расходов”, — отметил Харрис. В итоге его отменил бывший президент Джо Байден.

По словам бывшего командующего американскими силами Ходжеса, неопределенность может подтолкнуть столицы Европы к тому, чтобы “объединить свои возможности и военную промышленность”.

Американские войска в Европе представляют собой “ядерное сдерживание, воздушную и морскую мощь”. “Но на земле, с точки зрения совокупного размера и возможностей, у европейцев больше мощи”, — заключил он.