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Военное обозрение

Египет намерен закупить в Китае подлодки Type 039A, способные находиться под водой несколько недель

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Источник изображения: topwar.ru

Египтяне стремятся укрепить свои военно-морские возможности, получив на вооружение одну из самых современных обычных субмарин в мире. Египет намерен закупить в Китае подлодки Type 039A, способные непрерывно находиться под водой несколько недель.

Об этом сообщают арабское издание Tactical Report и ряд других зарубежных СМИ оборонной направленности.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждается не только покупка субмарин, но также передача технологий и локализация производства в Египте.

Боевой корабль разрабатывался Китайской корпорацией судостроительной промышленности и был впервые принят на вооружение НОАК в 2006 году. Одним из главных преимуществ этой дизель-электрической подводной лодки Type 039A является ее скрытность. В значительной степени она обеспечивается воздухонезависимой силовой установкой. Она позволяет субмарине находиться под водой несколько недель без необходимости всплытия на поверхность. Это первая подлодка КНР, оснащенная такой системой.

Двигательная установка особой конструкции в комплексе с низкой акустической сигнатурой делает Type 039A одной из самых тихих дизель-электрических подлодок в мире.

На данный момент египтяне располагают небольшим, но эффективными военно-морским подводным флотом. Он состоит из четырех субмарин Type 209/1400 производства ФРГ и четырех построенных в России подлодок класса «Кило», проданных Каиру в 80-90-е годы.

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Германия
Египет
Китай
Россия
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