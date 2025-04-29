Доминирование Китая в сфере редкоземельных металлов угрожает производству оружия в США

Согласно новому исследованию, ужесточение Китаем экспортного контроля над важнейшими полезными ископаемыми может затронуть более трёх четвертей цепочки поставок оружия в США.

Исследователи из Govini, компании, занимающейся информацией о закупках в сфере обороны, выявили 80 000 деталей оружия, в производстве которых использовались сурьма, галлий, германий, вольфрам или теллур. В мировом производстве этих материалов доминирует Китай, «а это означает, что почти 78% всех систем вооружения [Пентагона] потенциально подвержены риску».

«Недавние запреты и ограничения Китая на экспорт критически важных минералов раскрыли очевидное: несмотря на политическую риторику, Соединённые Штаты в значительной степени зависят от Китая в отношении основных компонентов своих систем вооружения», — говорится в докладе.

Экспортный контроль, особенно в отношении оборонных компаний США, является частью усилий Пекина по противодействию США.

В июле 2023 года Китай ввёл экспортный контроль в отношении галлия и германия, в феврале 2024 года — в отношении вольфрама и теллура, а также висмута, молибдена и индия, в августе 2024 года — в отношении сурьмы.

Эти материалы играют важнейшую роль в производстве военной техники во всех родах войск — от 61,7% оружия Корпуса морской пехоты до 91,6% оружия Военно-морского флота. Согласно отчёту, за последние 15 лет использование этих пяти минералов в американском оружии увеличивалось в среднем на 23,2% в год.