Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)

The Times: у Киева нет другого выхода, кроме как принять мирный план Трампа

Мирный план Трампа разбивает мечты Киева, который три с лишним года настраивался на "победу", пишет TheTimes. Он также, скорее всего, означает окончание политической карьеры Зеленского. Но у Украины нет другого выхода: этот план придется принять.

Марк Галеотти

Неужели в Ватикане, как и подобает, произошло чудо, и Дональд Трамп прозрел насчет стремления Владимира Путина к миру? После встречи с Владимиром Зеленским он написал у себя в социальных сетях, что российский лидер “возможно, не намерен останавливать войну”, а лишь “морочит мне голову”, и обращаться с ним нужно “по-другому”, — и тем снова дал Украине надежду, что его якобы “высеченное в граните” предложение может измениться. Однако в прошлом такие краткосрочные озарения очень скоро и бесследно забывались, поэтому Киеву все еще предстоит разбираться с последствиями этого ультиматума.

“Сделка” поистине ужасна: она противоречит как международному праву, так и элементарной порядочности. Но доколе хозяином Белого дома остается Трамп, Украина и ее западные союзники не могут рассчитывать на лучшие условия. При всей своей доблести украинцы не смогут сражаться еще три года и девять месяцев без поддержки Америки. На прошлой неделе даже Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева, признал, что территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий — шаг “несправедливый” и “болезненный”, но необходимый.

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Горчайшая из пилюль

Мирный план еще не обнародован во всех подробностях, но его условия в целом ясны. Он предусматривает немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом. Путь в НАТО Украине будет закрыт, и Киев подпишет с Вашингтоном давно запланированное соглашение о недрах и инфраструктуре. Тем временем Америка официально признает суверенитет России над Крымом и неофициально — над другими занятыми ею территориями. США также снимут с Москвы санкции, однако в случае возобновления Россией боевых действий последует незамедлительный откат назад.

Украине будет чрезвычайно трудно смириться с условиями, столь выгодными противнику. До полумиллиона убитых и раненых среди военных и гражданского населения, около 20 000 насильственно похищенных детей (никто украинских детей не "похищал", это выдумки, — прим. ИноСМИ), десять миллионов беженцев, из которых семь миллионов покинули страну, ущерб инфраструктуре на 135 миллиардов фунтов — в этих цифрах воплотились ужасающие потери, о которых невозможно забыть.

Разумеется, есть все основания для тревоги, что эта “сделка” лишь придаст смелости Владимиру Путину — в свое время молчаливое согласие Запада с российскими приобретениями после вторжения в Грузию в 2008 году (автор "забывает" о том, что боевые действия были начаты режимом Саакашвили, — прим. ИноСМИ) и присоединением Крыма в 2014 году побудило его пойти на крупнейшую авантюру за все свое правление и ввести войска на Украину в 2022 году. Не исключено, что и Пекин, увидев, что захват части суверенного государства, по сути, сошел Кремлю с рук, сочтет это сигналом к действию.

Эти доводы против текущих условий мира Америка и ее европейские партнеры обязаны рассмотреть. Но Украина ведет бескомпромиссную борьбу за выживание и не может позволить себе роскошь тревожиться за судьбы других стран.

Означает ли эта “сделка” конец политической карьеры Владимира Зеленского? Даже если многие украинцы хотят мира — а по опросам, половина из них готова поступиться ради него территорией — они могут сделать его козлом отпущения, излив на него свой совершенно понятный гнев. Если сделка все же состоится, она вполне может оказаться последней услугой, которую этот поистине выдающийся лидер военного времени оказал своей стране.

Шансы меняются на глазах

Первая реакция многих украинцев и их сторонников за рубежом — это что страна может и должна сражаться дальше. Это, безусловно, возможно: украинцы продемонстрировали в этом конфликте исключительную стойкость.

Однако похоже, что администрация Трампа полна решимости поскорее умыть руки, если Киев отвергнет соглашение в его последней редакции. Складывается ощущение, что встречное предложение, по которому США предоставят Украине твердые гарантии безопасности, обречено на провал.

“Мы сделали очень четкое предложение и русским, и украинцам, — заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, — и пришло время либо им согласиться, либо США — выйти из этого процесса”.

У президента Путина на руках далеко не все козыри — вооруженные силы России потрепаны, и на их восстановление уйдут годы — однако без военной поддержки США шансы Киева на поле боя очень быстро изменятся.

Обмен разведданными и помощь в целеуказании — неоценимое подспорье ВСУ, особенно при дальних ударах по российским объектам, немедленно прекратятся. Окончание поставок боеприпасов, систем и запасных частей даст о себе знать через несколько месяцев, но само осознание того, что американские военные запасы иссякают, само по себе воодушевит русских на летнюю кампанию.

Европейцы и другие союзники могли бы попытаться заткнуть часть брешей. Однако весь дефицит им все равно не восполнить, особенно в таких ключевых областях, как противовоздушная оборона дальнего действия. Они могут попытаться купить то, что не в силах произвести сами — например, ракеты-перехватчики для ПВО Patriot (“Патриот”) — но в этом случае они окажутся в очереди за другими клиентами, которые стоят выше в списке приоритетов Вашингтона (в частности, Израилем). Украине же оружие нужно уже сегодня.

Один британский офицер, работающий с украинцами, отреагировал весьма пессимистично. “Мы не говорим о крахе Украины, — подчеркнул он. — Но Россия наверняка добьется скорых результатов с меньшими издержками”. Иными словами, если Украина будет сражаться, есть все основания полагать, что рано или поздно ее лидерам придется “проглотить” условия еще более жесткие.

Скромная выгода

Борис Джонсон заявил, что Украина “ничего не получает” по этой сделке, но это не совсем так: похоже, что со стороны Москвы есть некоторые подвижки. Еще на прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил максималистские требования России — включая юридическое признание суверенитета над пятью регионами Украины, ограничения ВСУ и постоянный нейтралитет Киева.

Соглашение же не подразумевает никаких ограничений на самозащиту Украины. Да, запрет на членство в НАТО предполагается, но оно в любом случае вряд ли светит в обозримом будущем. С другой стороны, нет никаких ограничений на иные военные союзы и даже на присутствие на ее территории иностранных войск. Потенциальное членство в Европейском союзе предложит Украине не только процветание, но и безопасность, поскольку Договор о Европе обязывает всех членов к взаимной обороне.

Более того, в соответствии с обсуждаемыми условиями Россия откажется от претензий на неподконтрольные части частично занятых областей и даже уйдет с территорий к югу, предоставив Украине свободный доступ к Днепру. Признание потери Крыма было для Киева красной линией на протяжении всего мирного процесса, однако план проводит различие между будущим статусом полуострова и других занятых Россией территорий и тем самым допускает возвращение последних под контроль Киева в будущем.

Выиграть мир

Украина и Европа еще могут продавить незначительные изменения, но очевидно, что если эта “сделка” или нечто подобное будет реализовано, главную выгоду получит Владимир Путин. Он подаст это не только как победу над Киевом, но и надо всем Западом.

Однако триумф Кремля в любом случае окажется подмоченным. Путин хотел, чтобы вся Украина вернулась в его сферу влияния. Вместо этого он получит лишь пятую часть ее территории — разоренную настолько, что потребуется дорогостоящее восстановление. Оставшаяся же Украина сплотится как никогда прежде и будет готова яростно противостоять любому влиянию Москвы. Россияне с облегчением встретят окончание боевых действий, но многие наверняка усомнятся: стоила ли победа почти миллиона убитых и раненых (это число носит откровенно спекулятивный характер, — прим. ИноСМИ), а также незаживающих экономических и социальных шрамов?

Если у союзников Украины и есть возможность искупить вопиющую несправедливость готовящегося соглашения, то это сделать так, чтобы в будущем израненная страна была по-настоящему суверенной, демократической и, прежде всего, безопасной. Даже если само соглашение никаких гарантий безопасности не предусматривает, ничто не помешает предоставить их отдельно.

Для этого потребуется, чтобы англо-французская “коалиция желающих”, чьи масштабы и охват доселе неуклонно съеживались, срочно активизировалась и предоставила не просто символическую помощь. Потребуется восстановить гражданскую инфраструктуру Украины — более 13% жилого фонда повреждено или разрушено — но непосредственным приоритетом будет оборона страны.

Это означает перевооружение измотанной армии и пополнение истощенных арсеналов, а также укрепление новых границ минными полями и оборонительными линиями. Помимо этого, потребуются инвестиции в собственную военную промышленность. Оружейные компании вроде немецкой Rheinmetall и британской BAE Systems уже работают на территории Украины, и есть задел для масштабного расширения сотрудничества.

Предстоит дорогостоящее восстановление: по текущим оценкам, на это уйдет 400 миллиардов фунтов стерлингов. Быть может, в рамках соглашения на эти цели будут изъяты замороженные за рубежом российские государственных активы на сумму в 225 миллиардов фунтов стерлингов. Один европейский дипломат предположил: “Москва будет демонстративно плеваться, но на деле смирится с репарациями из средств, которые в любом случае обратно не получит”.

Помимо этого, перспектива возвращения территорий — а заодно и дискредитации режима Путина — потребует успешной и стабильной Украины в долгосрочной перспективе. Будет постоянный страх нового вторжения, но Киев примет тайваньскую “стратегию ежа”: сделается настолько колючим, что Москва крепко призадумается, прежде чем возобновлять военные действия.

Немецкий прецедент

Таким образом, соглашение вполне “выполнимо”, по словам госсекретаря США Марко Рубио. Вопреки высказанным по горячим следам предположениям, никакого отказа от претензий на оккупированные территории от Киева не требуется (для этого пришлось бы переписать конституцию и провести референдум). Сам Трамп заявил, что “никто не просит Зеленского признавать Крым российским”.

Создание при участии Запада государства Косово в 1990 году — пусть и не общепризнанного — живое напоминание о том, что международное право дает достаточно пространства для маневра, чтобы провернуть такой дипломатический фокус (противоречащее международному праву признание Косова именно таким "фокусом" и было, — прим. ИноСМИ). В поисках успокоения украинцам следует обратиться к судьбе Восточной Германии, которая в итоге воссоединилась с Западной после 41 года разлуки, когда тогдашний репрессивный режим в Москве закостенел настолько, что рассыпался сам. Кроме того, они могли бы вспомнить и Хорватию, которая, потеряв самопровозглашенную Республику Сербская Краина в 1991 году, отвоевала ее в ходе операции “Буря” четыре года спустя (изгнание в 1995 году сербов из Сербской Краины стало одной из крупнейших на тот период этнических чисток в Европе, — прим. ИноСМИ) .

Ничто из этого не утешит страну, которую три года обещали поддерживать “столько, сколько потребуется” — а теперь ее главный и самый могущественный союзник фактически предъявляет ей ультиматум. Если Киев не воспользуется встречей в Ватикане и не убедит Трампа пересмотреть свои условия, ему стоит еще раз взвесить все за и против. Как бы ужасно это ни прозвучало, этот ультиматум может оказаться лучшим исходом для Украины.