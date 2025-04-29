Ростех готовит специалистов по борьбе с террористическими угрозами

Образовательная программа разработана Академией Ростеха совместно с Научно-инжиниринговым центром технических средств охраны

Госкорпорация Ростех запустила программу повышения квалификации в области антитеррористической защиты промышленных предприятий. Курс направлен на актуализацию знаний в сфере инженерно-технической защиты и повышения эффективности противодействия террористическим угрозам.

Программа «Организация антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности и физической охраны объектов Госкорпорации и ее организаций» разработана Академией Ростеха совместно с Научно-инжиниринговым центром технических средств охраны (входит в холдинг «СИБЕР» Госкорпорации Ростех) и учитывает последние изменения в законодательстве. Обучение приобретает особую актуальность в условиях ужесточения требований к безопасности промышленных объектов и предотвращения попыток террористических атак.

В рамках образовательной программы более ста специалистов в течение четырех дней изучат требования законодательства и методические рекомендации регуляторов, подготовятся к проверкам объектов различной категории со стороны контрольно-надзорных органов. Особое внимание будет уделено развитию технологий, применяемых в основных компонентах комплекса инженерно-технических средств охраны, включая обзор новинок и передовых решений отечественных производителей систем и оборудования. Кроме того, участники образовательного проекта посетят экспозицию 30-й Международной выставки Securika Moscow, где смогут познакомиться с новейшими разработками в области технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности.

«В современных условиях защита промышленных объектов от террористических угроз становится стратегическим приоритетом, поскольку напрямую влияет на безопасность населения и бесперебойное выполнение гособоронзаказа. Наш курс призван обеспечить постоянную готовность специалистов к оперативному выявлению угроз, защите критически важных производств и эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях, полностью соответствуя актуальным вызовам времени» — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

С 2021 года обучено свыше 250 профильных специалистов. С 2022 года программа проводится под эгидой Академии Ростеха. Содержание курса ежегодно обновляется, чтобы соответствовать требованиям безопасности.

«Подготовка квалифицированных специалистов в области корпоративной безопасности требует глубокого погружения в передовые методики и практический опыт. Именно поэтому мы привлекаем ведущих отраслевых экспертов, обладающих уникальными компетенциями в различных аспектах обеспечения безопасности. Это позволяет нам не только соответствовать высоким стандартам, но и формировать прочный фундамент для успешного функционирования предприятий Корпорации», — прокомментировал генеральный директор АО «НИЦ ТСО» Александр Самойлович.

Согласно данным Национального антитеррористического комитета, только с начала текущего года в России предотвращено 47 попыток террористических актов. В этой связи с 1 марта 2025 года начал действовать новый федеральный стандарт, устанавливающий единые требования по антитеррористической защите промышленных предприятий, включая объекты, подведомственные Минпромторгу. Разработанный Росстандартом ГОСТ Р 71917-2024 призван систематизировать нормативную базу и обеспечить комплексную защиту объектов на всех этапах их жизненного цикла.