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Известия.ru

Опубликованы кадры подготовки спецназа КНДР на территории России

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Бойцы армейского спецназа КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области, прошли подготовку на территории России. Видео 28 апреля опубликовало Минобороны РФ.


С военнослужащими занимались российские инструкторы, которые обучают бойцов из КНДР тактическим приемам и обращению с российским оружием.

В программу обучения вошли стрелковая подготовка, обращение с противотанковым оружием, борьба с беспилотниками противника и штурм укрепленных позиций.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня 2024 года.

28 апреля Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что страна подтвердила отправку армейского спецназа в РФ в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве. В ЦТАК подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».

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