Власти КНДР официально подтвердили отправку военного контингента в Россию для освобождения курского приграничья

ЦАМТО, 28 апреля. КНДР официально подтвердила отправку военного контингента в Россию для освобождения курского приграничья в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Центральной военной комиссии страны (ЦВК), опубликованном в газете "Нодон Синмун".

"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск как "святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства".

"Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", – подчеркнула ЦВК.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 кв. км территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, – за последние два месяца. За время боевых действий на этом участке фронта потери ВСУ составили более 76550 военнослужащих.