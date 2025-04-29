Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Президент РФ отметил героизм и высокий уровень подготовки корейских военных

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении от украинских формирований Курской области. Заявление главы государства публикует пресс-служба Кремля.

"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, - отметил Путин. - Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР".

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную, - подчеркнул президент РФ. - Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой".

Путин отметил, что Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области от украинских формирований.

"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", - указал он.

Президент отметил, что друзья России из КНДР "действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества". Воины Корейской народной армии "плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную", подчеркнул Путин и отметил, что бойцы из КНДР "с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой".

Путин также сообщил, что солдаты КНДР помогали РФ отражать вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом.

Президент РФ уверен, что отношения дружбы между РФ и КНДР, "закаленные на поле боя", будут успешно развиваться по всем направлениям.