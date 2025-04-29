ВВС Хорватии получили последний истребитель "Рафаль"

ЦАМТО, 28 апреля. Минобороны Хорватии объявило о прибытии в страну 12-го и последнего приобретенного из состава ВКС Франции многоцелевого истребителя "Рафаль".

Самолет совершил посадку 25 апреля на авиабазе им. полковника Макро Живковича в Загребе.

Таким образом, укомплектование эскадрильи ВВС Хорватии современными многоцелевыми истребителями завершено.

Как заявлено, это подразделение составляет основу Военно-воздушных сил Хорватии и вносит значительный вклад в укрепление национальной безопасности Хорватии. Формирование эскадрильи также будет способствовать усилению позиций Хорватии в НАТО.

Как заявил в ходе церемонии вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич, в 2025 году Хорватия увеличила оборонные расходы до 2% ВВП, а в 2027 году расходы на оборону достигнут 2,5% ВВП с тенденцией к росту до 3% ВВП.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года министерства обороны Франции и Хорватии в рамках межправительственного соглашения подписали контракт, предусматривающий поставку для ВВС Хорватии из состава ВКС Франции 12 истребителей "Рафаль F3-R" (10 одноместных и 2 двухместных), а также сопутствующего оборудования, запасных частей, вооружений, тренажеров и услуг. Самолеты заменят устаревшие МиГ-21bisD/UMD, срок эксплуатации которых истек в 2024 году.

В соответствии с согласованным графиком, четыре самолета планировалось поставить ВВС Хорватии до конца 2023 года, четыре – в течение 2024 года и еще четыре – в 2025 году. ВВС Хорватии намерены эксплуатировать истребители "Рафаль" до начала 2050-х годов.

Одновременно был заключен контракт на логистическую поддержку истребителей в течение трехлетнего периода. Стоимость всего пакета закупки и обслуживания составляет 1,15 млрд. евро (1,21 млрд. долл.). Выплаты будут осуществляться с 2021 по 2026 гг.

Передача первых двух двухместных самолетов "Рафаль" состоялась на авиабазе Мон-де-Марсан Воздушно-космических сил Франции 2 октября 2023 года. До апреля 2024 года истребители применялись для проведения испытаний и обучения во Франции, после чего выполнили перелет в Хорватию.

Поставленные истребители входят в боевой состав 191-й истребительной авиаэскадрильи 91-го авиакрыла ВВС Хорватии.

Министр обороны Хорватии Иван Анушич в рамках официального визита во Францию 24 марта посетил штаб-квартиру Dassault Aviation, где обсудил возможности дальнейшего сотрудничества при модернизации и оснащении самолетов вооружением, а также потенциальные инвестиционные проекты французской компании в Хорватии.