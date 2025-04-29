Daily Mail: британцев кормят пропагандистской чепухой о "российской угрозе"

Европейцев кормят пропагандистской чепухой об Украине и "российской угрозе", цитирует ветерана британской журналистики Питера Хитченса Daily Mail. Никто в Британии не знает правды об Украине, потому что власти искусно лгут, считает он. Журналист приводит несколько самых вопиющих примеров западной лжи.

Питер Хитченс

За долгие годы работы в своей профессии я привык к тому, как правительства лгут и заставляют других лгать за них. Это их обычное дело. Но я редко видел столько лжи, сколько мы видим сейчас.

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Почти никто в этой стране не знает правды об Украине. Такого не было со времен, когда нас всех обманули с вторжением в Ирак, придумывая небылицы о вымышленном "оружии массового уничтожения". Лжецов раскрыли. И они извлекли из этого урок. Они научились лгать более искусно.

Тем временем многие из тех, кто умел бросить вызов подобной лжи, умерли или ушли на пенсию, и им не нашлось замены.

С самого начала не было никакой дискуссии об украинском кризисе. Разве кто-то из власть имущих честно рассказывал вам, как, когда и почему начался этот конфликт? Нет. Разве кто-то из власть имущих объяснял, почему Великобритания, погрязшая в преступности, разваливающаяся, заваленная мусором, кишащая крысами, разоренная Великобритания, должна была в него вмешиваться? Никогда.

Вам просто вбили в голову пропагандистскую чушь о "демократии", свободе и выдуманной российской угрозе. Вот некоторая ложь, которую вам постоянно повторяют.

Они говорят, что конфликт не был спровоцирован. Редко в истории конфликт был в такой же степени спровоцирован, как в случае с Украиной.

Россияне, как "хорошие", такие как либеральный демократический политик Егор Гайдар, так и "плохие", такие как жестокий деспот Владимир Путин, умоляли Запад прекратить продвигать военный альянс НАТО на восток, в сторону России.

Все русские, включая великого писателя-антикоммуниста Александра Солженицына, были потрясены и возмущены, когда в 1999 году в НАТО внезапно отказались от оборонительной стратегии и начали наносить удары по Югославии, которая не нападала на ни одного члена НАТО.

Кульминацией этого возмущения стало выступление Путина в Мюнхене в феврале 2007 года. Он назвал расширение НАТО "серьезной провокацией, снижающей уровень взаимного доверия. Мы можем спросить: на кого направлено это расширение?"

Слушайте, если бы кто-то столь же суровый, как Путин, сказал вам такое в баре поздно вечером, вы бы восприняли это как предупреждение о том, что он серьезно разгневан. И, если бы вы не хотели драки, вы бы отступили. Но мы не отступили.

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Президент США Джордж Буш, этот гений, вторгшийся в Ирак, намеренно накалил обстановку в следующем году. Неужели Бушу нравятся войны?

В апреле 2008 года он заявил, что Украина должна пойти по пути вступления в НАТО. Даже Guardian, либеральная "ястребиная" газета, признала, что это "скорее всего вызовет ярость Кремля". Так и произошло. Подозреваю, что с этого момента нам был предначертан путь к войне.

Каждый раз, когда я говорю это, меня обвиняют в том, что я оправдываю Путина. Это не так. Я считаю, что он поступил опрометчиво и ошибочно, поддавшись на провокации. Мудрые люди игнорируют провокации. Но говорить, что его не провоцировали, — это просто ложь.

Другая ложь, которую нам постоянно твердят, заключается в том, что Россия напала на Грузию в конце 2008 года. Но в Интернете любой может найти статью агентства Reuters от 2009 года под заголовком "Грузия начала войну с Россией: отчет, поддержанный ЕС".

В статье обобщены результаты расследования уважаемого швейцарского дипломата Хайди Тальявини. Брюссель поручил ей расследовать тот конфликт, и вот ее вывод. Но почему-то многие западные СМИ не сочли нужным упомянуть об этом. Я до сих пор встречаю "хорошо осведомленных" людей, которые никогда не слышали о Тальявини или ее отчете.

Вот несколько примеров: в 2014 году на Украине законно избранного президента свергла незаконно собравшаяся толпа. Великобритания и США закрыли глаза на этот позорный инцидент, предпочтя незаконных мятежников законному правительству. Поступать так и при этом выдавать себя за поборников демократии просто недопустимо. Впрочем, мы уже и не претендуем на эту роль.

Вы не найдете ни слова осуждения в адрес Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, за то, как она обошлась с кандидатом в президенты.

В декабре суд аннулировал результаты выборов Кэлина Джорджеску, который, по всей видимости, должен был победить в первом туре. Ему запретили участвовать во втором туре — и все потому, что он придерживается "неправильной" политики. А если этого недостаточно, посмотрите на глубокое, постыдное молчание Запада по поводу пугающего, бандитского поведения президента Турции Реджепа Эрдогана.

Несколько недель назад этот турецкий диктатор арестовал и посадил в тюрьму Экрема Имамоглу, оппозиционного политика, который, по всей видимости, мог победить на президентских выборах.

Имамоглу пополнил ряды журналистов и демократов, которые уже гниют в турецких тюрьмах.

Эрдоган уничтожил свободные СМИ, свободу слова и право на выражение протеста. Но его страна по-прежнему остается в НАТО, а западные государства не издают ни звука, как испуганная полевка, охраняющая свою нору. Они боятся Эрдогана.

Я даже не буду пытаться объяснить, как Германия недавно созвала свой старый, полумертвый парламент, чтобы пропихнуть законы, которые новоизбранный парламент не принял бы. Они сделали это для того, чтобы разрешить тратить дополнительные миллиарды на боевые действия на Украине. Надеюсь, вы понимаете, о чем я.

Требуйте настоящего обсуждения. Требуйте правды. Не дайте втянуть себя в еще большее безумие, иначе нас ждут не только ямы и ухабы на дорогах, но и воронки от бомб.