Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" также заявил о необходимости освободить не только Новороссию, Херсонскую и Запорожскую области, но также Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и все исторически российские земли

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская армия успешно проводит демилитаризацию Украины, время в специальной военной операции на стороне в РФ. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Сейчас идут предварительные контакты с американцами по этому поводу, до самих переговоров, полагаю, еще далеко. Но время на нашей стороне - Российская армия успешно освобождает нашу землю и проводит демилитаризацию Украины на поле боя", - сказал Миронов в интервью журналу "Национальная оборона".

По его мнению, необходимо освободить не только всю Новороссию, Херсонскую и Запорожскую области, но и Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области и все исторически российские земли.

Депутат отметил, что курс на построение "антиРоссии" завел Украину в тупик, из которого нужно выходить. "Будущее у Украины я вижу только в одном случае: если это будет свободное от неонацистов нейтральное государство, которое не будет проводить антироссийскую политику", - добавил Миронов.