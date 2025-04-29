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Военное обозрение

«Не уступает западным аналогам»: Украина удвоит производство бронеавтомобиля «Новатор-2»

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Источник изображения: topwar.ru

В сентябре 2023 года компания «Украинская бронетехника» представила новый бронеавтомобиль «Новатор-2», передача которого в войска началась в июле 2024 года. На данный момент техника поставляется в вариантах транспортёра, КШМ и в санитарной модификации. Как на днях пояснил производитель, в этом году планируется удвоить выпуск этих машин благодаря крупному увеличению заказа.

Продукция украинской промышленности зачастую не уступает по качеству западным аналогам, а то и превосходит их

- отметили в руководстве компании.

Проблема, однако, по-прежнему заключается в недофинансировании многолетних заказов. Но, как считают в компании, она может быть решена за счёт дополнительных субсидий от «стран-союзниц».

«Новатор-2» 4х4 построен на шасси Ford F-550. По сравнению с предыдущей версией бронеавтомобиль был удлинен на 10 см, а его масса увеличилась до 10 тонн. Экипаж состоит из 2 чел., в десантном отсеке могут разместиться до 8 солдат. Машина оснащена дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 300 л. с., позволяющим развивать скорость до 120 км/ч. Дальность хода составляет 500 км. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 0,75 м.

Бронированная кабина обеспечивает защиту уровня 1 по стандарту STANAG 4569 (выдерживает попадание пули от патрона 7,62 мм х 51).

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-5
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