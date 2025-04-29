Снятая с вооружения самоходка ВДВ может уничтожать "Брэдли" и "Леопарды 1"

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В Советском Союзе было создано большое количество образцов бронетанковой техники, которые успешно применяются в ходе специальной военной операции. Как считают специалисты, неплохо бы выглядела на поле боя и авиадесантная самоходка АСУ-85, впервые поступившая в ВДВ в самом конце 50-х годов.

Как понятно из названия, боевая машина вооружена 85-мм пушкой Д-70, боеприпасы которой унифицированы с противотанковым орудием Д-48. Ее бронебойный снаряд на дистанции в один километр пробивает броню в 185 мм. Этого достаточно, чтобы поражать, например, натовские боевые машины пехоты "Брэдли", "Мардер" и танки "Леопард 1".

Дальность стрельбы осколочно-фугасного достигает 10000 метров (по другим данным, даже 13500 м).

Углы возвышения: от -5 до +15 градусов, горизонтальное наведение - 30 градусов. Боекомплект - 45 унитарных выстрелов. Имеется еще 7,62-мм пулемет.

Интересно, что лобовая броня САУ имеет толщину 45 мм и расположена под углом 60 градусов. Высота - 1935 миллиметров. В современных условиях повышению живучести очень помогла бы установка дополнительной защиты от дронов-камикадзе.

Мощность двигателя - 210 лошадиных сил. Максимальная скорость - 45 километров в час по шоссе и до 30 - по пересеченной местности. Запас хода - 360 километров. Боевая масса - 15500 килограммов. Экипаж - четыре человека.

Машины продолжали эксплуатироваться еще в 80 годы, в частности в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, и их задействовали в крупномасштабных учениях "Запад-81". В настоящее время из полутысячи выпущенных некоторое количество продолжает служить во Вьетнамской Народной армии.