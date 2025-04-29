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ТАСС

ЦТАК: КНДР и впредь будет поддерживать "священное дело армии и народа России"

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Пхеньяне выразили уверенность, что содружество двух стран внесет "большой вклад в расширение и развитие корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества во всех сферах"

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. КНДР намерена и в дальнейшем поддерживать "священное дело армии и народа России", оставаясь преданной духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи выражает уверенность, что непобедимое боевое содружество между двумя странами, подтвержденное кровью в огне войны, и впредь будет вносить большой вклад в расширение и развитие корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества во всех сферах", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в КНДР заверили, что Пхеньян "и впредь будет неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданным любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ".

Решение об участии подразделений КНДР в освобождении Курской области было принято лидером страны Ким Чен Ыном. По его приказу была приведена в действие 4-я статья Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. "Военная деятельность вооруженных сил республики на территории РФ всецело отвечает всем статьям и духу Устава ООН и других [документов] международного права, а также Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", - отмечается в сообщении ЦТАК.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ, которые вторглись в регион в августе 2024 года. Герасимов отметил роль военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

4-я статья Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР гласит, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. 

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Герасимов Валерий
Ким Чен Ын
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