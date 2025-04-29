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Интерфакс-АВН

Зеленский готов отказаться от Крыма, считает Трамп

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи Ватикане.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп после встречи с ним в Ватикане.

"Я думаю, это так", - ответил Трамп на вопрос журналиста, готов ли Зеленский отказаться от притязаний на Крым.

"Это было 11 или 12 лет назад. Это было очень давно. (...) Никто не писал об этом 12 лет. Может быть, вернуться к Обаме (Барак Обама, экс-президент США - ИФ), спросить его", - отметил президент США.

Американский лидер заявил, что встреча с Зеленским прошла хорошо.

"Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже три года твердит, что ему нужно больше оружия. И мы посмотрим, что из этого выйдет", - сообщил Трамп.

При этом президент США считает, что Зеленский стал "более спокойным" и более заинтересованным в достижении мирного соглашения.

Ранее в субботу Трамп провел встречу с Зеленским. Западные СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как оба сидят на стульях друг напротив друга в соборе Святого Петра в Ватикане.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
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