Массовое производство Ту-160М окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, пишет TNI. У Киева попросту нет эффективных мер противодействия бомбардировкам. Модернизированная версия "Белого лебедя" вобрала в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения.

Брэндон Вайхерт

Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам.

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М, модернизация оригинального "Белого лебедя", могучего дальнего стратегического бомбардировщика еще советской эпохи, только что получил от Москвы зеленый свет на массовое производство. Момент как нельзя более подходящий: русские ведут экзистенциальную борьбу против Украины, которую поддерживает НАТО.

Хотя администрация Трампа заявила о стремлении к урегулированию этого "ужасного" конфликта, пока что мир остается недостижимым. Москва (как и Киев) не намерена принимать краснобайство Запада за чистую монету. Складывается ощущение, что стороны готовы продолжать боевые действия, пока не достигнут своих целей.

Некогда ослабленная российская экономика превратилась в военную машину. До начала конфликта в российском ВПК царили разлад и коррупция. Сегодня некоторые ее следы наверняка остались, однако военные механизмы прошли отладку и заработали гораздо лучше. Это особенно заметно по сравнению с оборонно-промышленной базой НАТО — и это признал сам генеральный секретарь альянса Марк Рютте, который еще в феврале раскритиковал оружейников за проволочки и низкую результативность.

В украинском конфликте главным оружием, продемонстрировавшим решающие результаты на поле боя, стали беспилотные системы, противотанковое оружие и дальние бомбардировщики, которые наносят загоризонтные удары и несут противнику опустошение без особого риска для себя.

Изначально Россия использовала свои мощные стратегические бомбардировщики Ту-160 довольно скупо из-за относительной малочисленности флота. Но за последний год года они совершают вылеты все чаще наравне с бомбардировщиками Ту-95, поражая украинские цели.

С некоторых пор Ту-160 играют важнейшую роль в загоризонтных ударах по Украине. Как и Ту-95, это мощнейший "грузовик", который сбрасывает свой смертоносный ракетный груз на украинские цели, подавляя любую оборону. Какое-то время Россия использовала исходные модели Ту-160, но давно собиралась модернизировать флот из-за стратегических преимуществ, которые обеспечивают эти платформы.

Стандарт Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения — крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 "Кинжал". Производство Ту-160М возобновилось в 2015 году, и планируется как модернизация действующих самолетов Ту-160 до более передового стандарта, так и строительство новых. Конфликт на Украине не оставил российскому ВПК иного выбора, кроме как реализовать эту цель десятилетней давности.

После конфликта Москва сможет наладить экспорт Ту-160М

Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам. Более того, Москва предложила Ту-160М Индии для укрепления стратегических возможностей страны в воздухе, хотя Нью-Дели пока отреагировал сдержанно из-за высоких затрат на техническое обслуживание и стратегического упора на истребители, а не бомбардировщики.

Немаловажный момент: Ту-160, хотя и, безусловно, грозный противник, не обладает малозаметностью. Это одна из причин, почему русские берегли эти бомбардировщики в первой части конфликта. Москва надеялась, что их дальний бомбардировщик-невидимка ПАК ДА "Посланник" будет готов началу боевых действий на Украине, но его выпуск начнется самое раннее в 2028 году, а это значит, что России придется довольствоваться тем, что есть, а не мечтать о том, чего бы хотелось.

Вот почему русские ликуют оттого, что Ту-160М теперь переходит к массовому производству. Он станет временным подспорьем, пока не будет готов ПАК ДА. Разумеется, к тому времени, когда ПАК ДА наконец-то уйдет в серию, конфликт на Украине наверняка уже завершится.