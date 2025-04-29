Глубинная стая: что НАТО собирается отработать на учениях Dynamic Mongoose

Маневры пройдут в Атлантике, где выполняют свои задачи российские подводные лодки

Учения НАТО Dynamic Mongoose стартуют 28 апреля. На них альянс планирует отработать ведение боевых действий подводными лодками и задачи противолодочной обороны (ПЛО) с участием корабельных сил и авиации. Проходить маневры будут в Атлантике у берегов Исландии. Эксперты отмечают, что в этом регионе могут выполнять свои боевые задачи подводные лодки ВМФ России, против которых, очевидно, и направлены очередные натовские учения.

Цель морского учения НАТО в Атлантике

Подробной информации о предстоящих манёврах альянс не давал, но известно, что Dynamic Mongoose — одно из трех ежегодных учений высокого уровня по противолодочной обороне, проводимых командованием союзных морских сил НАТО (MARCOM) на Евроатлантическом театре. На них обычно отрабатываются, в очень реалистичных условиях, действия по поиску и уничтожению подводных лодок, скоординированные операции в море и воздушно-десантные миссии по морскому патрулированию.

Другие подобные учения — Dynamic Manta в Средиземном море и Dynamic Merlin в Балтийском. Первые прошли в марте этого года, дата начала вторых еще не уточнена. Все эти учения направлены на оттачивание возможностей и навыков противолодочной обороны НАТО и отработки оперативных задач.

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В прошлом году основной базой для проведения Dynamic Mongoose была Исландия, расположенная на территории этой страны авиабаза Кефлавик — ключевая в данном регионе.

Учения НАТО по ПЛО в Северной Атлантике возродили в 2012 году. Там находится важный для альянса Фареро-Исландский противолодочный рубеж — линия обороны НАТО, простирающаяся между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией.

Участие в нынешних маневрах примут корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО и подводные лодки Норвегии и Голландии, предположил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Недавно были новости, что Швеция отправила свою лодку на модернизацию. Поэтому, возможно, она захочет ее испытать на этих учениях, — сказал он «Известиям». — Англичане вряд ли будут участвовать — у них сейчас проблемы с подводными силами. У французов тоже не много лодок, поэтому и их не будет.

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Альянс также сейчас ведет разработки по использованию безэкипажных катеров и дронов в качестве средств противолодочной борьбы. Возможно, они попробуют отработать их применение в условиях близких к реальности, уточнил эксперт. По его мнению, самая большая проблема НАТО состоит в том, что все участники говорят на разных языках.

— Им постоянно нужно проводить учения, чтобы их военнослужащие начали хотя бы понимать друг друга. В частности, даже у англичан и американцев разные версии английского, — заметил Дмитрий Болтенков. — В случае конфликта с НАТО через этот район из Америки пойдут конвои с грузами и техникой. Мы, конечно, будем развертывать там подводные силы, чтобы нарушить морские коммуникации. В альянсе это понимают, и поэтому эта акватория так важна для них.

Как в НАТО пытаются отследить российские подводные лодки

Наши подводные лодки, выходя с баз Северного флота с Кольского полуострова, развертываются в северной части Атлантики, поэтому вероятные противники еще со времен холодной войны создавали там так называемые противолодочные рубежи.

— Суть этих противолодочных рубежей в том, что там находятся системы гидроакустического слежения SOSUS (SOund SUrveillance System), — объяснил «Известиям» руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан 1 ранга Игорь Курдин. — Для того чтобы отслеживать в первую очередь наши ракетные подводные лодки, которые выходят в районы боевой службы в готовности к нанесению ракетно-ядерных ударов. Сейчас наши подводные ракетоносцы могут стрелять прямо от пирсов или даже из-подо льда Арктики. Но в годы холодной войны нам нужны были эти маршруты развертывания, поскольку дальность ракет не позволяла стрелять из Баренцева моря от причалов.

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По мнению эксперта, НАТО проводит учения в этом районе, чтобы отработать эффективные поисковые действия по слежению за российскими лодками.

— Мы сейчас развертываем в Атлантике так называемые противолодочные подводные лодки — лодки-охотники 971 проекта и другие современные субмарины. Это нужно для того, чтобы мы могли в Атлантике искать атомные ракетоносцы других стран и устанавливать за ними слежение с последующим уничтожением, если они будут планировать пускать свои ракеты по нам, — продолжил Игорь Курдин.

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Несмотря на то что у Исландии (а учения пройдут у ее берегов) нет вооруженных сил де-факто, она все еще страна НАТО и занимает важное стратегическое положение, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Войсками альянса используются ее аэродромы, в том числе американскими бомбардировщиками. Находится Исландия в Атлантике и является важным островом с точки зрения контроля морских коммуникаций. Это доказали события Второй мировой войны, когда там шли наши северные конвои, — напомнил он. — Скорее всего, задачи будут отрабатывать против подводных лодок Северного флота России. В альянсе об этом часто говорят. А англичане и вовсе заявляют, что им угрожает опасность, так как русские подводные лодки рядом с ними проходят, всплывают и наблюдают. Это шведский синдром. Те тоже уже давно ищут нашу подводную лодку в своих водах.

Кто принимал участие в атлантических учениях альянса в 2024-м

В прошлом году в учениях Dynamic Mongoose впервые в качестве члена альянса приняла участие Швеция, обладающая современными подводными лодками. Они оцениваются западными экспертами как одни из самых передовых и технологически удачных боевых платформ, при этом весьма малошумных и с малым по численности экипажем.

Фото: REUTERS/Jon Nazca Источник изображения: iz.ru

В учениях принимали участие подводные лодки из Нидерландов, Норвегии, Швеции, Великобритании и США, а также самолеты из Канады, Германии, Норвегии, Соединенного Королевства и Штатов. Кроме того, в районе маневров были замечены многонациональные надводные корабли постоянной морской группы НАТО 1 (SNMG1) под командованием контр-адмирала ВМС Испании Хоакина Руиса Эскагедо на борту флагмана ESPS Almirante Juan de Borbon, а также другие корабли из Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Великобритании.

Юлия Леонова