Войти
Военное обозрение

Итоги симуляции британских военных: «Российская ракетная атака проломит ПВО страны»

387
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В самом начале СВО российские войска нанесли массированный ракетный удар по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. В Британии недавно была проведена симуляция, основанная на параметрах этой атаки, призванная показать возможности ПВО страны по её отражению.

Результаты не дали радужной картины

- отметил коммодор авиации (эквивалент бригадного генерала) Блайт Кроуфорд, бывший командующий Центром воздушно-космического боя ВВС.

По его словам, командование в рамках этой симуляции, получившей обозначение «Ночь 1 на Украине», смоделировало возможную российскую воздушную атаку на Британию:

В итоге она показала, что британская система ПВО в условиях большого напряжения может быть проломлена в определенных местах и, следовательно, Соединённое Королевство является уязвимым для такой атаки.

По его словам, данная симуляция «стала жестоким уроком», так как в течение многих лет «мы чувствовали себя в безопасности с мыслью, что между нами и врагом находится остальная часть континента». Как пояснил коммодор, нынешняя ситуация больше не имеет ничего общего с 24 февраля 2022 года, поскольку арсенал российских вооружённых сил существенно изменился, в частности, появились стаи беспилотников-«камикадзе» вроде «Герань-2» и сопровождающие их приманки:

За последние три года сценарий стал намного более сложным с точки зрения типов систем, которым мы должны быть в состоянии противостоять, но также и с точки зрения их массовости.

Как он отметил, в последние десятилетия британское командование предполагало, что сможет безопасно действовать со своих баз, поскольку большая часть войн велась за границей:

Мы должны изменить эту логику и исходить из того, что отныне наши базы также находятся под угрозой.

Британская система ПВО основана на силах быстрого реагирования (QRA), на вооружении которых состоят истребители Eurofighter Typhoon и наземный мобильный комплекс ПВО средней дальности Sky Sabre. Их дополняют корабельные средства ПВО – системы Sea Ceptor и Sea Viper. В 2022 году была запущена программа создания комплекса Land GBAD с целью разработки полностью интегрированной системы ПВО, способной действовать в воздухе, на море и на суше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
EF-2000
Sea Ceptor
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 19:30
  • 8699
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 16:55
  • 7
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)
  • 29.04 12:28
  • 6
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 29.04 12:22
  • 2
Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях
  • 29.04 09:38
  • 22
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.04 04:09
  • 0
Ответ на "Курская операция: разгром противника и ближайшие перспективы - Мнения ТАСС"
  • 28.04 22:33
  • 0
Прекрасный пример УБОЖЕСТВА "мышления" искпердов-аналитегов.
  • 28.04 20:54
  • 0
Ответ на "Крепость Россия: как НАТО может противостоять стратегии A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)"
  • 28.04 18:44
  • 0
Ответ на ""Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы"
  • 28.04 16:09
  • 3
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 15:40
  • 1
Какие сигналы посылает Россия признанием НГШ Валерием Герасимовым участия военнослужащих КНДР в освобождении Курской области
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции