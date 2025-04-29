Итоги симуляции британских военных: «Российская ракетная атака проломит ПВО страны»

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В самом начале СВО российские войска нанесли массированный ракетный удар по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. В Британии недавно была проведена симуляция, основанная на параметрах этой атаки, призванная показать возможности ПВО страны по её отражению.

Результаты не дали радужной картины

- отметил коммодор авиации (эквивалент бригадного генерала) Блайт Кроуфорд, бывший командующий Центром воздушно-космического боя ВВС.

По его словам, командование в рамках этой симуляции, получившей обозначение «Ночь 1 на Украине», смоделировало возможную российскую воздушную атаку на Британию:

В итоге она показала, что британская система ПВО в условиях большого напряжения может быть проломлена в определенных местах и, следовательно, Соединённое Королевство является уязвимым для такой атаки.

По его словам, данная симуляция «стала жестоким уроком», так как в течение многих лет «мы чувствовали себя в безопасности с мыслью, что между нами и врагом находится остальная часть континента». Как пояснил коммодор, нынешняя ситуация больше не имеет ничего общего с 24 февраля 2022 года, поскольку арсенал российских вооружённых сил существенно изменился, в частности, появились стаи беспилотников-«камикадзе» вроде «Герань-2» и сопровождающие их приманки:

За последние три года сценарий стал намного более сложным с точки зрения типов систем, которым мы должны быть в состоянии противостоять, но также и с точки зрения их массовости.

Как он отметил, в последние десятилетия британское командование предполагало, что сможет безопасно действовать со своих баз, поскольку большая часть войн велась за границей:

Мы должны изменить эту логику и исходить из того, что отныне наши базы также находятся под угрозой.

Британская система ПВО основана на силах быстрого реагирования (QRA), на вооружении которых состоят истребители Eurofighter Typhoon и наземный мобильный комплекс ПВО средней дальности Sky Sabre. Их дополняют корабельные средства ПВО – системы Sea Ceptor и Sea Viper. В 2022 году была запущена программа создания комплекса Land GBAD с целью разработки полностью интегрированной системы ПВО, способной действовать в воздухе, на море и на суше.