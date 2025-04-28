Войти
Техкульт

В России приступили к сложному корпусированию микросхем

364
0
0

В России приступили к корпусированию микросхем

Российской GS Nanotech завершено корпусирование пилотной партии микрочипов в интересах Malt System, больше известной под названием Мальт Систем, — это фактически первый для российских производителей опыт по сборке микросхем на таком высоком уровне.

Для решения задачи инженерами GS Nanotech при поддержке своих коллег из компании-заказчика была разработана специальная 26-слойная подложка и подготовлена технология, обеспечивающая компоновку в корпус до восьми единиц кристаллов (по методике flip-chip) с интеграцией свыше 200 элементов SMD. Все 100 % микросхем из опытной партии были признаны годными, а работы по разработке, первоначальному тестированию и выполнению технологических операций полностью выполнялись на предприятии GS Nanotech, расположенном под Калининградом. В обозримом будущем компании намереваются наладить более широкое взаимодействие в этом направлении. По словам гендиректора GS Nanotech Сергея Пластинина, работы по корпусированию микрочипов такого высокого уровня стали настоящим вызовом — в стране еще никто не выполнял подобные работы с таким уровнем сложности, однако благодаря наработанному опыту в GS Nanotech с этим успешно справились.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 15:14
  • 8674
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:48
  • 2
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 13:28
  • 2
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции
  • 28.04 06:23
  • 7
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 28.04 05:05
  • 23
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 28.04 02:20
  • 1
Россия более чем удвоила производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 — доставлена очередная партия (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 05:40
  • 22
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.04 20:56
  • 10
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 26.04 20:38
  • 1475
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.04 20:20
  • 39
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.04 02:52
  • 2
СМИ: японские военные вышли на финишную прямую в создании рельсотрона
  • 25.04 19:36
  • 1
Массированная атака украинских БПЛА на Крым может быть подготовкой к десантной операции
  • 25.04 17:11
  • 40
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС