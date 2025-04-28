«Сильная переговорная позиция не получилась». Что означает освобождение Курской области?

Полковник Ходаренок: освобождение Курской области позволит ВС РФ активно наступать

Операция по освобождению Курской области завершилась. Полная зачистка территории, временно захваченной противником, продолжалась 264 дня. Какие выводы можно сделать по итогам событий в регионе, почему освобождение российских территорий заняло столько времени, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Санитарные и безвозвратные потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. военнослужащих, уничтожено свыше 7,7 тыс. единиц военной техники, доложил Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Ранее он сообщал, что в Курской области взяты в плен около 430 военных ВСУ.

Какие можно сделать выводы?

Окончательную черту под событиями в Курской области, возможно, проводить пока еще рано. Тем не менее, на данном этапе можно сказать следующее:

вооруженные силы Украины в ходе вторжения 6 августа 2024 года на территорию Курской области в полном объеме воспользовались фактором внезапности.

Можно сказать, что со стороны российского командования налицо была определенная недооценка возможностей противника. Считалось, что ВСУ к тому времени в ходе последних боев в значительной степени утратили свой наступательный потенциал и к каким-либо масштабным действиям в этом плане не способны. Действительность показала, что это еще далеко не так.

Вместе с тем на первых порах вторжение ВСУ в Курскую область было осуществлено сравнительно малыми силами. Противник, похоже, и сам не ожидал подобной локальной удачи. А вот развить успех введением в сражение вторых эшелонов и резервов у украинской армии не получилось по одной простой причине - отсутствия таковых.

Стремительного броска на Курск и Курчатов не получилось. А овладение бы крупным областным центром России и атомной электростанцией могли привести к просто гигантскому резонансу в мире. Но с полководцами и стратегами у ВСУ явная проблема. Как писал Александр Суворов: «Фортуна имеет голый затылок и на лбу длинные висячие волосы, лёт её молниен, не схватя её за власы - уже она не возвращается».

Помимо этого, не самую позитивную роль для наступающих украинских подразделений и частей в августе 2024 года сыграло отсутствие должной авиационной поддержки и отсутствие аэромобильных соединений (способных осуществить тактические вертолетные десанты).

Иными словами, успех мог быть гораздо большим, но сил и средств нарастить первоначальное продвижение под рукой руководства ВСУ не оказалось.

В целом вторжение в Курскую область абсолютно ничего не дало военно-политическому руководству Украины ни с точки зрения стратегии, ни с точки зрения оперативного искусства.

Общий итог операции ВСУ можно сформулировать одним предложением в оперативной сводке - «не добившись успеха, понеся значительные потери в личном составе, вооружении и техники, отошли на исходные позиции».

Не получилось у Киева с захватом российской территории и приобретение «сильной переговорной позиции», как предполагал президент Зеленский.

Почему освобождение заняло столько времени?

Казалось бы, можно упрекнуть Вооруженные силы России в сравнительно длительной по времени ликвидации группировки противника в Курской области. Но перед этим стоит и заметить, и особо подчеркнуть, что характер вооруженной борьбы в ходе СВО изменился кардинально.

Все былые (и причем сравнительно недавние) представления о формах и способах применения войск отошли в область преданий. Над полями сражений господствуют беспилотные летательные аппараты. Порой за отдельно взятым военнослужащим ведут охоту сразу несколько БЛА, а на боевые бронированные машины они налетают просто десятками. Похоже, история танка как главной ударной силы Сухопутных войск, близка к завершению.

Сегодня уже нет ни одного безопасного места в полосе как минимум 20-25 км от переднего края ни для личного состава, ни для вооружения и военной техники. Практически невозможно сосредоточение ударных группировок и артиллерии. От БЛА, ведущих разведку переднего края и оперативного тыла, практически ничего нельзя скрыть, причем ни днем, ни ночью.

Наступательные действия сегодня ведутся группами по 3-5 бойцов, причем в качестве средств доставки личного состава на передовую служат кроссовые мотоциклы и багги, а представить это видным военным теоретикам еще совсем недавно было в принципе невозможно.

Вооруженные силы практически всех ведущих государств в настоящее время самым тщательным образом изучают опыт ведения боевых действий в ходе СВО.

Пока же, к примеру, чтобы обеспечить безопасное передвижение по военно-автомобильным дорогам и подвоз материальных средств в прифронтовой полосе, коммуникационные направления завешиваются самыми обычными сетями.

Что касается общего итога боевых действий в Курской области, то нанесение тяжелого поражения частям и соединениям ВСУ в этом регионе создает благоприятные предпосылки для проведения дальнейших наступательных операций ВС РФ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок