Рубио: сделка по Украине должна основываться на верификации

Госсекретарь США заявил, что в ходе консультаций по украинскому кризису обсуждаются безопасность и гарантии

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Мирная сделка по урегулированию кризиса на Украине должна основываться не на доверии сторон друг к другу, а на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

"Ну, не думаю, что мирные сделки строятся на доверии. Я думаю, что мирные сделки должны основываться на верификации. Они должны быть основаны на фактах, действиях и реалиях", - сказал он.

"Так что это не вопрос доверия. Это вопрос создания таких вещей, как верификация, безопасность и гарантии, которые обсуждались в прошлом. И все эти вещи обсуждаются здесь [в ходе консультаций по Украине]", - добавил госсекретарь.